laut.de-Kritik Das Wunder der aufgehenden Sonne im verregneten London. Review von Ulf Kubanke

Gigs im Wembley-Stadion? Da denkt man an Queen, The Who, Metallica, Madonna oder Oasis. Nun zählen auch Babymetal zu diesem illustren Club. Das Wunder geschieht: Sobald diese Töchter der aufgehenden Sonne auftauchen, erstrahlt selbige sogar im verregneten London. "Live At Wembley" ist eine riesige Tüte klangfarbigen Popcorns und begnadetes Entertainment.

Schon die Eröffnung des als spacy Star Wars-Referenz angelegten Konzerts - inklusive "Death Vader"-Wortspiel - ist eine Wucht. Da modifizieren sie mit neuem Text ihr von "Babymetal" bekanntes Intro zu einer Art Sci-Fi-Bubblegum mit Shintoismus-Touch. "Live and death begins and ends. Even death has no power of the reincarnation of Babymetal." Wenige Sekunden später startet ein Geballer, das selbst dem alten "Master Of Puppets" den Staub aus dem Pelz klopft.

Programmatisch bringen sie ein paar Highlights des ersten Albums und fast die gesamte zweite Scheibe "Metal Resistance", nur mit noch mehr Metal, noch mehr Druck ohne auf die pfeilschnellen Gimmicks von Pop über Elektro bis zu Ska zu verzichten. Das hymnische "Road Of Resistance" in seiner hier verdoppelten, fast 13 min. langen und leicht maidenesken Version oder der Dancefloor-Killer "Yava!" sind großes Showbiz mit spielerisch anmutender Leichtigkeit vorgetragen.

Auch gesanglich räumt das Trio voll ab, so wie etwa Su-Metal beim alles andere als leicht singbaren "Amore". Auch der Ensemble-Gesang ist komplex, perfekt intoniert und nicht nur aufeinander abgestimmt, sondern liefert sich - trotz Geschwindigkeitsrausch - nebenher gelegentliche Duette mit den eingeworfenen Growls der begleitenden Kami-Band.

Letztere zeigt spielerisch so mancher Legende, wo in Nippon der Live-Hammer hängt. Die Bolzenschuss-Drums von Hideki Aoyama und Yuya Maeta geraten so souverän, wie es sich manch dänischer Trommler on stage nur wünschen kann.

Auch das effektive und abwechslungsreiche Zusammenspiel von Äxten und Keyboards verdient metallischen Lorbeerkranz. Denn trotz bewusst stilistischer Gegensätzlichkeit erzeugen sie gemeinsam einen runden Sound, der dramaturgisch Hand in Hand geht und nie gegeneinander spielt.