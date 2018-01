Endlich neue Musik von Maynard James Keenan: Statt von Tool kommt sie aber von A Perfect Circle.

Los Angeles (ebi) - Anhänger von Sänger Maynard James Keenan haben es nicht einfach. Seit 2004 ("Emotive") warten etwa A Perfect Circle-Fans auf ein neues Full Length-Studioalbum. Auch bei Tool und Puscifer darben die Fans seit Jahren.

An der A Perfect Circle-Front gibt es nun allerdings Licht am Ende des Tunnels: Der brandneue Song "The Doomed" steht im Stream bereit - und macht Hoffnung auf ein starkes, nächstes Album.

Mit der neuen, von Dave Sardy (Manson, SOAD) produzierten Platte von Keenan, Billy Howerdel, James Iha (auch zu hören auf Billy Corgans "Ogilala"), Matt McJunkins (Eagles of Death Metal, The Beta Machine) und Jeff Friedl (Puscifer, The Beta Machine) ist in den kommenden Monaten zu rechnen. Im vergangenen März unterzeichneten A Perfect Circle einen Deal mit BMG. In diesen Tagen startet die Band ihre Nordamerika-Tour.