laut.de-Kritik Zwischen Pink Floyd-Hommage und Sommer-Hitmix. Review von Manuel Berger

Huch? Eine warme E-Gitarre eröffnet? Wo ist der Beat? Ah, hier! Verhalten, fast schon abgründig tropft er vor sich hin. Marian Gold bemüht die tiefen Register seiner Stimme, schleppt sich vorwärts. Alphaville fühlen sich auf "Strange Attractor" ungewohnt an. Der Opener "Giants" liefert da nur ein Beispiel von vielen.

Von Nacherzählen alter Geschichten kann diesmal kaum die Rede sein. Die Synth-Popper bewegen sich definitiv in die richtige Richtung und klingen bisweilen, als wollten sie die Schnittmenge aus Jack White und Zedd vertonen, eine Prise Earth, Wind & Fire zugeben und dabei auf gar keinen Fall die eigene Herkunft verleugnen. Ansprechend? Gerät es leider nur teilweise.

Dabei beginnt es vielversprechend. Mit "Marionettes With Halos" steht nach dem fast schon beatverachtenden Einstieg der erste Stampfer bereit. Funk-Gitarre und Hook dazu, später noch ein abgedrehtes Gitarrensolo: nicht wirklich spektakulär, aber cool. "Around The Universe" und "Enigma" liefern astreine 80er-Nostalgie, letzteres lockert die Maschinenklänge mit Klavier auf und versprüht gar etwas Bowie-Flair.

Seinen Höhepunkt erreicht "Strange Attractor" mit den beiden zentralen Stücken "Mafia Island" und "A Handful Of Darkness". Mag sein, dass beide mit gut sechs bzw. fast acht Minuten etwas zu lang ausfallen. Allerdings nutzen Alphaville diese Zeit auch, um mit psychedelisch anmutender Ruhe zu hypnotisieren und in einen Trance-Zustand zu versetzen: der ideale Soundtrack für nächtliche Autofahrten.

In "Mafia Island" herrscht Gothic-Atmosphäre, was gut zum ähnlich sparsam instrumentierten "Giants" passt. "A Handful Of Darkness" geht trotz harter Thematik (Paradiesvertröstung im Angesicht des Krieges) etwas euphorischer zu Werke und spannt weite Melodiebögen. Auch hier verzichten Alphaville aber auf dicke Arrangements, schweben geradezu. Vielleicht hätten sie sich an diese Devise albumübergreifend halten sollen, "Strange Attractor" hat schließlich noch ein paar Songs in petto.

Nach dem netten "Sexyland" beginnt, was ich inzwischen nur noch den "Bonus-Track-Teil" nenne. Angefangen bei "Rendezvoyeur" erfolgt die totale Abnabelung vom bisher einigermaßen kohärenten Soundbild. Kennt ihr diese unerträglichen Momente, in denen die Elvis-Fans The BossHoss-Synthesizer in ihre Stücke integrieren? Dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, wie das hier klingt. Denkt euch einfach noch ein wenig mehr Bumms-Lala hinzu. Sogar ans Fingerschnippen hat Marian Gold gedacht.

"Nevermore" schlägt in dieselbe Kerbe, packt aber noch schlimmere Sommerhit-Remix-Beats drauf. Kopfkino: Ihr seid in einem modernen EBM-Tempel und als gäbe die propagierte Egalität und Substanzlosigkeit noch nicht genug zu schlucken, schwingt sich auch noch ein junggebliebener 80er-Partyheld aufs DJ-Pult, schwitzt und reißt sich die enge Lederjacke inzwischen eben nicht mehr vom Sixpack, sondern vom strammen Bäuchlein.

Zum Glück funktioniert die Zeitmaschine in "Heartbreak City" wieder besser. Statt Plastik wogt Funk über den Dancefloor, und man kann guten Gewissens sagen: Das ist der Hit des Albums. Die Seine Hymne folgt direkt im Anschluss: "Beyond The Laughing Sky". Plötzlich wähnt man sich mit Pink Floyd konfrontiert, Akustikgitarre und hoher Gesang erinnern schon sehr an "Goodbye Blue Sky" und Konsorten. Das vor Hall überlaufende Gitarrensolo bestätigt diesen Eindruck nur, allerdings ragen zu diesem Zeitpunkt bereits episch Synth-Wände auf: extrafett, um den vom Trio des Todes ("Rendezvoyeur", "Nevermore", "Fever!") ausgelösten Sturz möglichst weich aufzufangen.

"Strange Attractor" will offenbar vor allem eins: zeitgemäß sein. Das gelingt in den Momenten, in denen Alphaville zeitlos klingen – "Giants", "Mafia Island" – und misslingt gründlich, wenn Marian Gold im Stile einer halbironischen Retro-Lo-Fi-Combo vollkommen ernst gemeint im Hochglanz-Studio versucht, tatsächlich Moderne mit Altertum zu verknüpfen. Das klappt so gut wie es klappte, als Madonna meinte, sie müsse Taylor Swift und Co. mit ihren eigenen Waffen schlagen.

Weniger gut als beabsichtigt klappt es auch mit dem Artsy-sein. Die Anlagen dafür wohnen dem Achtminüter "A Handful Of Darkness" und "Mafia Island" inne. Von einer Pink Floyd-Hommage ("Beyond The Laughing Sky") erwartet man sowieso nichts anderes. Recht schnell merkt man allerdings, dass die Tracks im Grunde nur aus ihrer Oberfläche bestehen, die einlädt und Lust macht, darunter noch mehr zu entdecken. Eine zweite Ebene wäre vonnöten, existiert nur leider nicht oder ging zugunsten der Retorten-Produktion drauf. Schade. Aber gut, letztere gehört bei Alphaville auch irgendwie dazu. Die Devise "Forever Young" gilt halt trotz allem auch noch 2017.