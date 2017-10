laut.de-Kritik Trauerspiel statt finsteres Dark Ambient-Büfett. Review von Ulf Kubanke

Manche Soundtracks stimmen den Hörer ratlos. Das gilt gerade für die Scores von Hans Zimmer. Hollywoods Fließband-Komponist bot neben Geniestreichen schon etlich öde Routinevorstellungen. Für "Blade Runner 2049" arbeitete er zum siebten Mal mit Benjamin Wallfisch zusammen. Das Ergebnis hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck.

Das Positive: Zimmer und Wallfisch erzielten unter Zeitdruck ein annehmbares Ergebnis. Denn sie waren nicht die erste Wahl. Ursprünglich sollte Jóhann Jóhannsson die Musik liefern. Doch Regisseur Denis Villeneuve war alles andere als zufrieden mit den Vorlagen des Isländers. Er wollte einen Score, der stärker an Vangelis' legendäre Filmmusik des originalen "Blade Runner" von 1982 anknüpfte.

So wechselte man im Sommer kurzerhand die Pferde und vergab den Auftrag neu. Und im Zusammenhang mit den Bildern des Films kann sich das Ergebnis durchaus hören lassen. Wer sich vor der Mattscheibe befindet, empfindet die dräuenden Dark Ambient-Soundscapes als stimmig. Das Duo schafft es sogar einen Hauch Vangelis zu transportieren.

Neben Filmmusik gibt es auch ein paar Soundtracknummern. Das gelungene Düsterpop-Finale singt Lauren Daigle. Dazwischen finden sich Kulttracks von Elvis Presley und Frank Sinatra, deren Platzierung auf dem Album sich aus dem Filmkontext erschließt. Aus dieser Perspektive klingt alles stimmig.

Doch es gibt Schattenseiten: Sinatra, Presley und Zimmer funktionieren gemeinsam nur im Kino oder auf DVD/Blueray. Ohne die Dramaturgie und Pointe des Streifens harmonieren die verschiedenen Stile Rock'n'Roller vs. Crooner vs Ambient-Depression nicht im Geringsten. Erst recht nicht in der per Tracklist vorgegebenen Reihenfolge. Doch das ist noch das kleinste Problem.

Gerade die gelegentliche Ähnlichkeit mit Vangelis unterstreicht umso deutlicher, dass man es eben nicht mit dem großen Griechen zu tun hat, sondern lediglich mit dem Zweitaufguss aus Tinseltown. Das Fast-Plagiat wirkt umso ärgerlicher, da sich Vangelis derzeit dank seines Albums "Rosetta" ohnehin im dritten Frühling befindet. Er hätte hier sicherlich einen besseren Job abgeliefert.

Besonders stark ist der Kontrast, wenn man an Zimmers und Wallfischs wirklich guten Score zu Christopher Nolans "Dunkirk" denkt. Auf "Blade Runner 2049" wirkt dagegen vieles skizzenhaft und hingeschnipselt: Kaum eine Klangwelle dauert länger als zwei Minuten.

Da man von der Ideenlosigkeit des Duo ohnehin gelangweilt ist, kann dies, sarkastisch betrachtet, ein Vorteil sein. Verglichen mit passionierten Dark Ambient-Künstlern (aktuell etwa Tale Of Us mit "Endless") bleibt dieser Entwurf höchstens eine Musterschablone konventioneller Elemente aus dem Baukasten für Effekte.

Eine Ausnahme bildet zwar das zehnminütige Titelstück: Doch wer hat Zimmer bloß auf die Idee gebracht, zu Beginn diesen Wellbechhüttenbeat einzubauen (ähnlich dem vorherigen "Sea Wall")? Am Ende bleibt das finster gemeinte Büfett ein Trauerspiel, leider kein dystopisches.