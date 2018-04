laut.de-Kritik Alles für eine Handvoll Likes. Review von Tom Küppers

Ein paar Tage lang war es erheiternd zuzusehen, wie die selbst ernannten Gothic-Metal-Könige des Landes einen Facebook-Eklat inszenieren und sich dabei im Minutentakt tiefer in die Scheiße hineinreiten. Alles für eine Handvoll Likes. Dafür sind Crematory "... jetzt in aller Munde, auch bei denen, die das gar nicht so gerne möchten". Willkommen in einer Welt, in der ein Einstieg von neuen Mitgliedern mit "Weil auch er endlich erfolgreich mit der Musik sein möchte" kommentiert wird.

Mit "Wir verkaufen mittlerweile wesentlich mehr Downloads und Streams als CDs oder LPs und das ist auf Dauer der sichere Tod einer jeden Band" spricht Schlagzeuger/Bandleader/Facebook-Megaphon Markus Jülich tatsächlich eine verdammt unangenehme Tatsache an. Ja, der Markt hat sich in den vergangenen Jahren geändert, wissen wir alle. Selbst sein eigentlicher Lösungsansatz: "Fuck Downloads - Fuck Streamings! Copie kills Music! Buy or die! Der Kaufbefehl!" hat eine Berechtigung.

Aber "... auf die Musik haben Diskussionen ja keinen Einfluss, die bleibt wie sie ist, egal wie viel drüber geredet wird" ist halt doch die wahrste Band-Aussage, die während dieses Shitstörmchens fällt. Klar, "Snaredrum-Auswahl ist wichtig" und man hat sich auch "... wieder echt Mühe gegeben, da ein rundes Gesamtpaket abzuliefern!". Kann man problemlos unterschreiben. Die Produktion ist hochklassig, das Wechselspiel zwischen Growls von Felix Stass und Klargesang von Gitarrist Tosse Basler funktioniert, die Sounds aus der Dose sind zwar größtenteils modifizierte Stangenware, passen aber recht gut. "Das ist das Positive an der Sache!"

Man muss Crematory zugutehalten, dass sie gar nicht erst versuchen, sich zu verstellen. Hart und zart, kitschige Melodien und metallastige Riffs halten sich auch auf ihrer vierzehnten Platte die Waage – wer das bislang als Schlager- oder Kirmes-Metal abgetan hat, wird auch für "Oblivion" kaum andere Worte finden. Bekannte Genre-Versatzstücke werden miteinander kombiniert, richtig gute Songs kommen am Ende dabei allerdings nicht heraus.

Die Vorverkaufszahlen mittels Fanbeschimpfung anzukurbeln ist origineller und mutiger als jede einzelne Note von "Oblivion". "Harte Musik - harte Worte!" versprach beispielsweise Band-Megaphon Markus Jüllich. Ersetze "harte" durch "alberne", und man kommt der Wahrheit näher. Auch wenn "Oblivion" eines der besseren Alben der Bandgeschichte ist. "Die Wahrheit ist manchmal traurig".

"Aber weißt du was unmöglich ist? Einem Dummen zu erklären, dass er dumm ist, so dass er es dir glaubt". Versuchen wir es. Der eigentliche Gag an der Sache ist, dass "Oblivion" ein mediokres Album geworden ist, das den ganzen Ärger schlicht und ergreifend einfach nicht wert ist. Ohne das Tamtam drumherum wäre diese Platte vermutlich als Achtungserfolg durchgegangen, frei nach dem Motto: "Ist zwar nicht sonderlich originell, tut aber keinem weh".

So lacht mehr als die halbe Metal-Welt über die Rheinhessen, die ihren großen Worten und der in ihren Augen erfolgreichen Promo nun Taten folgen lassen sollten. Und wenn es nicht reicht, sind natürlich Kritiker, Hater, und die eigenen Fans schuld. "Produktionstechnische Gründe" in drei, zwei, eins ... Es gilt: "Calm down, Bro! Why so angry? It's nothing personal!".

Auch kritische Stimmen als "... Arschlöcher, die immer noch nichts verstanden haben und sich als Trolls hinter irgendwelchen Pseudonymen verstecken ..." abzutun, ist nicht der smarteste Move. Dass der GröMaz bei seinem Rundumschlag unter anderem illegale und legale Angebote durcheinander wirft, sich im Zuge dessen mit Lars Ulrich vergleicht (Stichwort: Napster) und sich mit "Crematory gehört zu den populärsten Bands Deutschlands und den anderen geht es noch beschissener, aber keiner macht die Schnauze auf ..." als Ritter der eigenen und guten Sache aufspielen möchte, ist genau so belustigend wie die Tatsache, dass die erste Auskopplung "Salvation" ausschließlich digital erscheint.

Sämtliche Zitate dieses Textes stammen übrigens von der Crematory-Facebook-Seite und wurden in ihrer Originalform belassen. Bis auf das nun folgende von Josef Hader: "Hätts't die Pappn g'holtn, hätt kaner g'merkt, dass'd deppat bist." Genau so schaut's aus.