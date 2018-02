laut.de-Kritik Musikalisches Grau in Grau mit nur wenigen Farbtupfern. Review von Markus Kilian

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Pünktlich zum Valentinstag kommt nun schon zum dritten Mal ein neuer "Fifty Shades Of Grey"-Streifen in die Kinos, neuer Soundtrack inklusive. Und doch bleibt alles beim Alten, denn auch im Finale der Romanverfilmung eskortiert ein schmales musikalisches Gerüst die überschaubare Filmhandlung. Entgegen vorangegangener Ankündigungen beteiligte sich Rita Ora, Filmschwester von Domino Christian Grey, weder an der Filmmusik des ersten Teils noch an "Gefährliche Liebe", sondern gibt erst auf "Befreite Lust" ihr musikalisches Schattenwelt-Debüt.

Auch in der dritten Episode dominieren schwere Pianos mit ausgebreiteten Synthie-Einlagen und dunklen Bässen im Andante die tönende Untermalung, die die geheimnisvolle und bedrohliche Atmosphäre des Visuellen ins Akustische transformieren soll. Wie die beiden Vorgänger bietet ebenso die in sich recht kohärente Zusammenstellung wenig Abwechslung und wirkt zumeist einfarbig. Nur selten wagen sich musikalische Kontraste in die überwiegend düsteren Klangtapeten.

So löst sich Julia Michaels' "Are You" als leichtes Intermezzo erstmals von den der Schwere des Vorherigen, und auch das erfrischende "Diddy Bop" markiert mit relaxtem Jazz-Piano endlich einen willkommenen Gegenpol zum sonstigen Geplätscher, nicht zuletzt, da Männerstimmen in der von Solistinnen geprägten Platte rar gesät sind.

Einen gut dreiminütigen Exkurs aus der sonst recht monotonen Songpalette markiert außerdem Jessie J mit dem unaufgeregten "I Got You (I Feel Good") als verspieltes Swing-Cover des James Brown-Klassikers. Neben der den Titelsong stiftenden Ellie Goulding ist lediglich Sia als weitere Konstante des filmübergreifenden Soundtracks zu nennen. Die Australierin steuert der letzten Kompilation mit der Piano-Ballade "Deering Headlights" ihren insgesamt dritten Song bei.

Wie auch schon auf den vorherigen Platten vollendet Danny Elfman die Zusammenstellung mit zwei eigenen Instrumental-Kompositionen. Dabei erklingen die Streicher in unaufgedrängter Empfindsamkeit, um die melancholisch-düstere Atmosphäre des Visuellen auf einer anderen Ebene musikalisch einzufangen.

Ansonsten treten jedoch wenig Schallereignisse aus der umfangreichen Aneinanderreihung hervor. Aber wir wissen ja: So oder so werden sich bald wieder längere Besucher-Schlangen an den Kinokassen bilden, um die sagenumwobene Beziehung (ja, mittlerweile gar Ehe!) der beiden Protagonisten in den Lichtspielhäusern mitzuerleben.