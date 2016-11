Shindy hält sich nicht zurück. Labelboss und Busenfreund Bushido steht mit auffälligen Anime-Jacken zur Seite.

Bietigheim-Bissingen (jim) - Einen Tag vor Veröffentlichung seiner "Dreams" lässt Shindy zusammen mit Bushido ein paar heftige "Statements" vom Stapel. Der Beat dröhnt pompös mit Trompeten-Fanfaren, der schwäbisch-griechische Rapper amüsiert mit diesen Zeilen:

"Dreams ist ein Paniniheft, in dem kein Sticker fehlt / Shindy for President – make rap great again! / Ich mach' alles für die Bitches so wie Maybelline. " Mit den Bitches hat er es auch ein wenig später, denn er zeigt sich ob der Dankbarkeit seiner Schäferstündchen-Partnerinnen etwas verwundert: "Was ist das für ein Leben, wenn die Bitch sich nach dem Sex bedankt?"

Nicht nur der Pulli-in-Übergrößen-Fetischist spittet seine Statements, auch Veteran Bushido mit Hang zu knalligen Anime-Jacken hat Einiges im Köcher: "Leg' meine Tochter schlafen, spiel 'ne Runde Warcraft." "Kein Airplay, fick' das Radio / Dipp' das Weißbrot in Olivenöl und Balsamico." "Vollbart, Rapolymp, schieß' auf euch – Zeusblitze / 100k-Banktransfer, Verwendungszweck Koifische." Bleibt abzuwarten, ob "Dreams" dieses Unterhaltungs-Niveau hält.