Future und N.E.R.D präsentieren das vielseitige Video zu "1000".

New York (leah) - Aus ihrem Album "No One Ever Really Dies" veröffentlichen N.E.R.D zusammen mit Future die zweite Single "1000".

Nachdem ihr Comeback-Song "Lemon" als "Tutorial No.1" online geht, verleiht das Trio "1000" die Bezeichnung "Tutorial No.2". Der Clip zeigt in der ersten Minute Ausschnitte aus Demonstrationen gegen Rassismus. Man sieht Trumps Gesicht auf einem Hakenkreuz brennen oder die Dead Kennedys "Nazi Redneck Assholes, Fuck Off" schreien. Im Film selbst sieht man Mette Towley - wie in "Lemon" - in der Hauptrolle als Tänzerin.

Während der Clip zeigen soll, das Rassismus immer noch existiert, hält sich der Textinhalt politisch zurück. "1000" dreht sich darum, wie sich das Leben von N.E.R.D und Future durch den Ruhm verändert hat. Der Anfangs etwas wirre und hektische Song bekommt mit Futures Part etwas Groove und Ordnung. Die Neptunes-Einflüsse von Chad Hugo Und Pharell Williams sind eindeutig in den Beats zu hören.

Dass die Videos von "No One Ever Realy Dies" in ein gemeinsames Konzept gehören, wird langsam klar, Tutorial No.3 wird vielleicht alles in einen Kontext setzten.