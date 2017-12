Die Redakteure und Autoren von laut.de haben gewählt: hier sind unsere 50 Lieblingsalben des Jahres 2017.

Konstanz (laut) - Das Vorspiel ist vorüber, nun wird es ernst: 33 laut.de-Autoren haben ihre 2017er Highlights zusammengetragen. Es wurde diskutiert, bestochen, gestritten, gefolgt von der alljährlichen Ernüchterung, wenn die eigenen Insider-Lieblinge in der Endabrechnung gar keine Rolle spielen. Alle gegen alle eben.

Am Ende sind doch noch 50 Spitzen-Platten zusammen gekommen, die sehr viele von uns so richtig erwischt haben. Nach dem Downer-Sieger "Skeleton Tree" von Nick Cave im letzten Jahr steht nun ein Partyalbum an der Spitze. Viel Spaß mit unseren diesjährigen LP-Lieblingen, den ...

50 Top-Alben von 2017

