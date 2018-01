laut.de-Kritik Hier und da ein flinker Hobbit täte gut. Review von Manuel Berger

Wer seine Mittelerde-Fibel genau kennt, wird die Zeile "With Doom We Come" wiedererkennen aus dem Marsch der Ents: "To Isengard with doom we come", heißt es dort. Den Ausgang der folgenden Schlacht dürften auch weniger Bewanderte kennen.

Die Ents spielen auf Summonings achtem Album zwar keine große Rolle, den Marschmusik-Spirit fangen die Österreicher aber doch ein. Paukenschläge eröffnen "Tar-Calion" und damit die Platte. Einem Armeezug gleich walzen Silenius und Protector behäbig und stur durch Tolkiens Lande. Fans werden sich sofort wohlfühlen.

Die Kompositionen folgen meist dem gleichen Prinzip: Gitarre und Percussion legen eine grobe Basis, auf der Summoning dann einen Melodieteppich flechten. Epische Fanfaren, Hackbrettklänge, hier und da der Hauch einer Flöte. Den letzten Rest ihres Black Metal-Backgrounds tragen sie in Form gekrächzter Vocals zur Schau. Abgesehen davon hat die Musik wie auch auf den Vorgänger-Alben mehr mit Filmmusik und Ambient zu tun als mit Metal.

So wie Summoning ihrem musikalischen Stil treu bleiben, behalten sie freilich auch bewusst ihre mittlerweile zum Trademark gewordene Lo-Fi-Produktion bei. Immerhin klingen Bläser und sonstige durch Keyboard eingespielten Sounds nicht mehr ganz so nach 8-Bit wie in den 90ern. Für Neueinsteiger dürfte das trotzdem die größte Hürde sein, sich auf Summoning einzulassen.

Mit vollerer Produktion würden die Stücke wohl allesamt besser zur Geltung kommen. Mag sein, dass langjährige Anhänger den Klang romantisieren, aber die Dynamik des Albums leidet sehr darunter. So graben sich Summoning noch tiefer in ihre Nische als sie eigentlich müssten. Denn Gespür für Melodien, Rhythmen und Atmosphäre haben sie zweifellos. Doch stellt man etwa Wardrunas überwältigenden Klang daneben, droht all das in Vergessenheit zu geraten. Diem Norweger pflegen zwar eine wesentlich entschlacktere Herangehensweise und verwenden auch deutlich weniger Elektronik im Sound, nichtsdestotrotz grasen sie aber in ähnlichen Soundtrack-haften Gefilden.

Fans wird das ob der Gewöhnung nur bedingt stören. Zumal Summoning das Niveau ihrer früheren Werke spielerisch halten. Allerdings schleppt "With Doom We Come" die selben Schwächen wie eh und je mit sich herum. Dazu gehört auch, dass Monotonie, die immergleichen Motiv-Rezeptur und das selbstauferlegte Tempolimit auf Dauer zulasten der Abwechslung gehen. Etwas strafferes Songwriting täte insbesondere den beiden Elfminütern "Mirklands" und "With Doom I Come" gut. Gerade den erhöhten Black Metal-Anteil des Ersteren wüsste man wohl wesentlich mehr zu schätzen, würde ab und an mal ein flinker Hobbit das schwermütige Mäandern aufmischen.