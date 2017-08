laut.de-Kritik Freundlich verzweifelt, aber nicht kaputt. Review von Jasmin Lütz

Da ploppt sofort die alte Liebe wieder auf. Es gibt sie noch, die gute alte Indie-Band. Bei Zimt klingt alles nach einer richtig guten Zeit im Probekeller. Da schrammelt die Gitarre, da rumpelt das Schlagzeug und die Vintage-Keyboards kreischen in verschiedensten Tonlagen. Zum Glück trafen sich Janina (Keyboard, Gitarre, Gesang), Isabella (Bass, Gesang) und Ralf (Schlagzeug) 2015 in Augsburg, denn jetzt erfreuen sie uns mit elf wunderbaren Pop- und New Wave-Songs auf ihrem Debüt "Glückstiraden".

Zimt singen ihre deutschen Texte mal alleine, mal zu zweit mit Schalala und Dubiduu. Die Gitarre kommt nur selten zum Einsatz, dafür stehen Bass, Schlagzeug und Tasteninstrument meist im Vordergrund. Die Texte handeln von ganz normalen Gefühlen, ohne große Gesten und vor allem ohne "Bussi", "Pisse", "Pimmel" oder sonstigen Auswurf-Wörtern. Ja, das ist auch mal sehr angenehm für Ohr und Gemüt.

Bei Zimt geht es um Schmerzen, schwache und kranke Herzen ("Schwaches Herz"), um neue Perspektiven ("Noch Nicht Bereit") und um einsame Momente. "Nicht Mehr Bei Mir" klingt gleich zu Beginn herzzerreißend. Die Melancholie trifft sofort ins Schwarze, aber man leidet nicht lange, weil man sich gleichzeitig über die folgenden unbeschwerten Popmelodien freut. "Du Kannst So Leben Wie Du Willst" ist die erste Hit-Nummer mit der vollen Dröhnung Bass. Dicht gefolgt von "Verbessere Mich" - immer wieder diese schöne Harmonie im Gesang.

Unbeschwert ist ein schlimmes Wort, genauso charmant, wird eigentlich nur noch im Kino-Genre von bildgewaltig getoppt. Sagen wir lieber Zimt klingen ungetrübt, freundlich verzweifelt, aber nicht kaputt. In ihren Songs singen sie über Zweisamkeit und andere Herzensangelegenheiten. Eben ganz normale Dinge, denen wir im täglichen Wahnsinn immer begegnen.

Punk und Wave zerfließen beim "Wohlstand"-Song. Hier rumpelt das Schlagzeug und der Keyboard-Sound versetzt dich sofort zurück in die 80er. Da ist sie wieder, die Neue Deutsche Welle. Etwas zurückhaltender, aber dennoch mit Parole. Egal welche Band da mal durchklingt (Ideal, The Vaselines, Lassie Singers, Heavenly oder Camera Obscura), Zimt haben so oder so ein gutes Gespür für gängige Melodien. Der Orgelsound in "Empathielosigkeit" oder der Basslauf in "Ideal ist Nichts" verfolgen dich den ganzen Tag. Ronny Pinkau hat das schon lange gewusst. Die erste Single mit den beiden Stücken "Du Kannst So Leben Wie Du Willst" und "Tag Verschenken" erschien bereits 2016 auf seinem Label Kleine Untergrund Schallplatten. Mit "Glückstiraden" gehören sie nun zur Tapete Records-Familie. Herzlich Willkommen und danke für dieses tolle Album.