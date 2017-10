laut.de-Kritik Näher wird er seinem alten Ich wohl nicht mehr kommen. Review von Markus Brandstetter

Der Peace Train macht auch vor der eigenen Vergangenheit nicht halt. Nein, Yusuf (das Islam lässt er als Nachname mittlerweile weg) hat sich dem Überweltlichen nicht ab- und dem Weltlichen gänzlich zugewandt, aber die offizielle Interpretenbezeichnung Yusuf/Cat Stevens sagt es schon: Der Mann lebt mittlerweile nicht nur im Frieden mit seiner Popbarden-Vergangenheit, sondern blickt auf seinem neuen Album "The Laughing Apple" nostalgisch und freundlich darauf zurück.

Yusuf, der früher mal wie gesagt Cat Stevens hieß und ganz früher mal Steven Demetre Georgiou: Er hat ja auch allen Grund, zufrieden auf sein Schaffen zurückzublicken. Nicht nur dass er nächstes Jahr siebzig Jahre alt wird, seine ersten beiden Alben "Matthew & Son" und "New Masters" feiern dieses Jahr ihren 50. Geburtstag. Höchste Zeit, einmal nach hinten zu blicken – und die Songs neu zu interpretieren. Dafür hat er sich zwei alte Weggefährten aus den frühen Siebzigern ins Studio geholt: Alun Davies spielt Gitarre, Paul Samwell-Smith hat produziert.

Da ist sie wieder, diese unzynische Stimme aus längst vergangenen Tagen, dieser Songwriter, der seine Bestimmung lange in ganz anderen Gegenden dieser Existenz suchte. So singt sich Stevens durch besagte beiden Alben sowie Stücke, die damals keine Veröffentlichung oder Verwendung fanden. "Mighty Peace" war eines der ersten Stücke, die er je schrieb, "Mary And The Little Lamb" gab's bis dato nur als Demo-Version.

Weltbewegende Änderungen? Natürlich nicht. Die Stücke sind sparsam und effektiv arrangiert, der Sound glasklar. 50 Jahre später ist Stevens Stimme natürlich mit gealtert, schmeichelt sich zwar noch immer ein mit dem Folk aus einer anderen Zeit – aber eben mit einer Extra-Prise Patina.

Auch die neuen Stücke könnten vom alten Cat stammen – auch wenn Gott inhaltlich hier und dort Einzug gehalten hat. "I was a child / Lost in the dark I was a child / Missing in the dark / A broken arrow / Missing the mark / I tread the night world" könnte man auch in die richtige Richtung denken, würde darauf nicht gleich "And now I see what God did for me / He made me see life flowery" folgen würde. Preachy wird er dabei dennoch nicht. "See What Love Did To Me" heißt das Stück und basiert auf einem Gedicht des türkischen Dichters Yunus Emre aus dem 13. Jahrhundert.

Auch die anderen beiden Stücke reihen sich nahtlos ein. Kein Wässerchen kann "You Can Do (Whatever!)" trüben, bei "Don't Blame Them" ändert sich die Stimmung, es wird um einiges melancholischer. "Don't blame them / They're just an illusion / Why chase the ghosts outside / Turn and see between your eyes / There stands the one you hide", singt Stevens. Es klingt alles wie früher – und steht in Zeiten wie heute anachronistisch da.

Seit er 2006 für sich entschieden hat, dass Musik doch keine Sünde ist – vor allem nicht für das Girokonto – ist Yusuf Stück für Stück in Form gekommen und hat sich (musikalisch) Cat Stevens wieder angenähert. Näher wird er seinem alten Ich wohl nicht mehr kommen.