laut.de-Kritik Auch mit Stil und Charakter kann man ziemlich dröge Musik machen. Review von Yannik Gölz

Hurn war schon zur ersten Stunde der schrägste und eigensinnigste Charakter der deutschsprachigen Trap-Welle. Damals, als die rappenden Internet-Kids in Ermangelung eines wirklichen Verständnisses noch Cloud-Rap genannt wurden und niemand so recht damit umgehen konnte und wusste, was da eigentlich entstanden ist. Inzwischen ist er ein ausgewachsener Posterboy, geadelt vom Feuilleton. Seine Fanbase ist gespalten in Leute, die ihn für ein avantgardistisches Phänomen halten und in Leute, die ihn als skurilles Leftover der Moneyboy-Ära verstehen. Sein Selbstverständnis zielt auf Erstgenanntes.

Deutlich bewegt sich "1220" von der deutschen Sphäre fort. Die Produktion greift nach Synth-Tönen, die man vielleicht bei moderneren 808 Mafia-Projekten hören würde. Diese setzt öfter auf flackernde und pulsierende Pattern und zurückhaltende, unaufdringliche Knocks. Material, zu dem auch Famous Dex oder Lil Uzi Vert greifen könnten, angereichert mit analogem Achtziger-Kitsch, der gar nicht so schlecht zu Hurns Darstellung von Wien passt.

Das spielt natürlich eine große Rolle. Die Postleitzahl des Bezirks Donaustadt verlieh dem Projekt seinen Titel "1220" und die dort anscheinend sesshaft gewordene Hipster-Schickeria gibt den Puls vor. Was beim "Krocha"-Tape auf Nummern wie "Bi Ba Butzemann Freestyle" noch irgendwie treffend als Dadaismus eingeordnet wurde, scheint sich nun zu einer schrägen Form des postmodernen Spießbürgertums entwickelt zu haben.

Hurn gibt sich so konsequent versnobbt, selbstverliebt und dünnhäutig, dass er es dem Hörer schwer macht, Sympathien zu entwickeln. Das fängt mit ziemlich bissigem Konkurrenz-Bashing auf "OK Cool" und "MHM" an, das im Ton zwischen Interview-Rant und Yelp-Review stattfindet und avanciert später zu abwesenden Schnappschüssen aus einem melodramatischen Liebes- und Drogenleben.

Und wieder und wieder fällt es Kristallo Ronaldo leicht, mit eigentümlicher Wortwahl, Slang und immer wieder überraschender Intonation, überzeugende Charakterstudien abzuliefern. "Was Sie Will" birgt eine für Rap sehr untypische Art, eine Frau zu beschreiben. Lines wie "Baby will mal heiraten in Vegas/ Doch Baby findet nix in ihrer Liga/ Baby will sich lieber nicht binden/ Denn jeder ist in Baby so verliebt/" packen gewöhnliche Beobachtungen in eine seltsame Mixtur aus moderner und aus der Zeit gefallener Sprache.

Doch auch wenn Hurn immer wieder mit Anachronismen flirtet, fehlt "1220" die Konsequenz und die musikalische Vision, wirklich spannende Musik daraus zu flechten. Was auf "Love Hotel" noch zu Tracks wie "Gefühle Für Dich In Einer Altbauwohnung, Pt. 1" oder "Diamant" geführt hat, klingt inzwischen eher wie Selbstzitat. Das ist schade, denn auf Tracks wie "Eisblock" oder "Leg' Dich Hin" fehlt den Formulierungen der Biss, denen typischerweise ein gewisser NDW-Vibe innewohnt. Zu kalkuliert, zu wohlbekannt scheint Hurns Stil inzwischen.

Und wenn auf diese Art und Weise schon die Highlights an Reiz einbüßen, fällt erst wirklich auf, wie dröge und uninspiriert große Teile des Projektes ablaufen. Representer wie "GGGut", "Du Lügst" oder "Lachs Anthem" machen musikalisch nichts neu, fühlen sich in Songwriting und Produktion deutlich unterentwickelt an und versuchen dazu ständig, irgendwelche Phrasen und Begriffe zu etablieren. Viel zu vehement versucht Hurn zum Beispiel, den Begriff "Lachs" (für vermutlich dasselbe wie "Hak", "Parra", "Wap") zu einem Ding zu erklären.

Dazu kommt noch dieser unsägliche Jonny5, der gleich zwei komplett belanglose Gastparts auf "Du Lügst" und "Lachs Anthem" abliefert, die nicht nur in allen Belangen eine schlechtere Version des Protagonisten bietet; er scheint sogar um seine eigene Belanglosigkeit zu wissen und rappt für die letzte Chance auf einen Eindruck alle drei Worte seinen Namen mit. Hilft aber nichts, spätestens morgen wird man diese Verses wieder vergessen haben.

Auch sonst heben sich Lovesongs von Battlesongs weder in Tempo, Stimmlage und Songwriting wirklich voneinander ab. Auch wenn "1220" mit 14 Nummern relativ kompakt gehalten ist, nutzen sich Sound und Vibe erschreckend schnell ab. Hatte "Krocha" noch die exzentrische Unberechenbarkeit eines Lil B-Tapes und "Love Hotel" ein ausgereiftes, experimentierfreudiges musikalisches Bild, bleibt letztendlich nur noch die Attitüde des Rappers, sein interessanter Umgang mit Begriffen und sein Händchen für Ästhetik. Aber ein Grundrauschen an Persönlichkeit und Stil hilft eben auch nicht, wenn ein Album so mutlos und uninspiriert gespielt wird, wie dieses. Denn auch nach dem Hören bleibt das Gefühl nicht, man hätte eine Facette von Hurn gesehen, die man nicht auch davor schon gekannt hätte.