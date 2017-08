laut.de-Kritik Potential und Schwächen eines werdenden Stars. Review von Yannik Gölz

"Diese Nummer ist auf meine rechte Gesichtshälfte tätowiert", eröffnet eine zittrige, unsichere und gedankenversunkene Stimme das Album. Gerade mal 21 Minuten dauert "17", kaum ein Track überschreitet die Dreiminutenmarke das Debütalbum von XXXTentacion ist kein gewöhnliches Release. Nicht nur zeichnet es das Seelenleben eines zutiefst unglücklichen Menschen ab (Tentacion wuchs unter elterlicher Vernachlässigung auf, wurde früh gewalttätig, saß mehrfach im Gefängnis ein und leidet seit vielen Jahren unter schweren Depressionen), sondern stellt auch einen Meilenstein der experimentellen Soundcloud-Rapszene dar.

Doch im Gegensatz zu Sparten-Zeitgenossen wie Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Ugly God oder Ski Mask the Slump God fällt es schwer, X einer bestimmten Sparte zuzuordnen. Der über lose Soundcloud-Singles bekannt gewordene Floridaner tobte sich in der Vergangenheit in allen möglichen Bereichen aus, produzierte stumme BoomBap-Musik, R'n'B-Jams, Trap-Banger und bestialische, wütende Brüllstücke auf übersteuerten und menschenfeindlichen Industrial-Beats, die fast schon an die Death Grips erinnern. Ein Post-Internet-Rapper und eine äußert relevante Persönlichkeit für die Entwicklung der brandaktuellen Hip Hop-Strömungen: Nicht wenige sprechen ihm zu, einer der aufkommenden Stars zu sein, sehen in ihm das Charisma und Potential einer großen Persönlichkeit in der Rapszene.

Die Reaktionen auf die Platte fielen derartig laut und gemischt aus, dass es schwer fällt, all die Kontroversen zu ignorieren. Kendrick Lamar selbst pries das Album in hohen Tönen auf Twitter, viele Kritiker ließen aber keine Gnade walten. Und beide Seiten haben Recht, gewissermaßen.

Der leichteste Kritikpunkt wäre an den Lyrics anzusetzen: Ja, XXXTentacion schreibt wie straight outta Mittelstufenpoesie, als habe er gerade das erste Mal "Numb" von Linkin Park gehört und nun das Bedürfnis, seine Emotionen gleichzeitig breitest möglich anwendbar und überkonkret aufzuschreiben. Die nebeligen, etwas zu pathetischen und "edgy" Formulierungen auf Titeln wie "Jocelyn Flores" oder "Save Me" erinnern an unausgereifte Zeilen von Hopsin oder Logic, die nicht zu unrecht Einiges an Hohn und Spott damit ernteten.

Doch es wäre zu einfach, es damit abzutun. Hier drängt sich wie so oft, aber noch ein wenig deutlicher, die Diskussion von Roland Barthes auf: Wie relevant ist die Persönlichkeit des Autors für das Werk? Gerade im Hip Hop, vielleicht der autorenfixiertesten und authentischsten Musikrichtung, lässt sich nicht ausblenden, dass die öffentliche Persönlichkeit des Künstlers einen klaren Einfluss auf die Rezeption der Musik ausübt. Bedeutet im Klartext, dass all die Details und Fakten, die im allgemeinen Bewusstsein zu X vorhanden sind, einspringen und die Lücken der Texte auffüllen.

Der große Unterschied zu all den pathetischen, überdrehten Kitschrappern besteht allerdings im Framing der Musik. Die Ausstrahlung ist fragil, zerbrechlich, schamvoll und ängstlich. Er kommuniziert allein über Stimmfarbe und Instrumentierung mehr Emotionen, als die Formulierungen tragen könnten. Und auch wenn die Lyrics in der Tat keiner objektiven Bewertung standhalten, funktioniert das Gesamtbild. "17" fühlt sich authentisch, nahbar und echt an.

Einen ausschlaggebenden Faktor hierzu tragen auch die Instrumentals bei. Völlig reduziert auf isolierte Gitarren und stumme Perkussionsreste fühlt das Album sich komplett leer und verloren an. Nichtsdestotrotz funktionieren die skeletthaften Melodien auf Titeln wie "Revenge" oder "Save Me" erschreckend gut. Eine subtile Mischung aus Emo und Shoegaze, aber stets geschmackvoll und zurückhaltend genug, um XXXTentacions Performances zwischen Apathie und Verzweiflung nicht zum Kitsch überborden zu lassen.

Lediglich einmal gibt es dabei Unterstützung, Trippie Redd gibt auf "Fuck Love" seine eigenartige Gesangsstimme zum Besten und lässt eine der psychedelischsten, fremdartigsten Nummern des Tapes entstehen. Der große Hit der Platte ist dabei zweifelsohne "Revenge" - geradezu umweglos hymnenhaft könnte dieser Titel mit einem passenden Musikvideo sogar ein einschüchterndes Crossover-Potential an den Tag legen. Songs wie "Depression & Obsession", "Orlando" und "Save Me" machen in der Sparte alles richtig, viele Anspielstationen wirken aber auch zu kurz, zu reserviert und zu unzugänglich, um einen bleibenden Eindruck zu machen.

Das ist durchaus ein großes Problem, denn mit der sowieso schon absurd kurzen Länge des Tapes bleibt am Ende gerade einmal gutes Material im Wert einer knappen EP. Dass dieses Material dafür einen ziemlichen Bruch in der Hip Hop-Landschaft darstellt, extrem relevant und innovativ klingt und einen nachhaltigen Einfluss auf die kommende Generation Rapper haben wird, macht die Bewertung eines solchen Werks nicht unbedingt leichter.

Am Ende des Tages kann man "17" vielleicht am besten als Erfahrung bezeichnen. Eine finstere, verstörende und gerade durch Schwächen und Limitierungen des Künstlers zu einer einzigartigen Form auflaufende Erfahrung. Es wird klar, dass XXXTentacion jung ist und noch keine endgültige Form seiner Musik gefunden hat. Auch langfristig wird es den Anforderungen an ein Album auf vielen Ebenen nicht gerecht.

Doch in Zeiten, in denen Persönlichkeit, Innovationskraft und Vibe gefragt sind, sollte man "17" definitiv nicht unterschätzen. Auch wenn man dem Album nicht kompromisslos das Prädikat 'Gut' verleihen kann, zu schwerwiegend sind fehlende Konstanz und lyrische Schwäche des Projekts, stellt es doch eines der spannendsten Releases des Jahres und eine wichtige Wegmarke der aktuellen Rap-Entwicklung dar. Außerdem lässt sich hoffen, dass "Revenge" noch richtig, richtig groß wird; dieser Song ist nämlich vorbehaltlos absolut fantastisch.