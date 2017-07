laut.de-Kritik Ansprechende Epen mit Kloschüssel-Sound. Review von Manuel Berger

Was herrschte im Vorfeld des dritten Wintersun-Albums nur wieder für ein Buzz... Klar, Jari Meänpää ließ mal wieder viel Zeit zwischen zwei Platten vergehen (immerhin diesmal nur fünf statt der acht zwischen "Wintersun" und "Time I"), triggerte seine Anhänger aber weiter, indem er mit einer groß angelegten Crowdfunding-Kampagne für Aufsehen sorgte. Ein neues Studio hätte der Mann gerne und macht von dessen Bau abhängig, ob er die Arbeit am heißersehnten "Time II" zu einem Ende bringt oder nicht. Völlig unabhängig von "Time II" habe ich nach dem Hören des durch die Kampagne irgendwie zum Pausenfüller degradierten "The Forest Seasons" eine Forderung an alle, denen etwas an Wintersun liegt: Gebt Jari sein verdammtes Studio!

Schön wäre es, wenn dieser Satz den Hintergrund hätte, dass "The Forest Seasons" so unfassbar gut ist, dass es sich lohnt, den Musiker weiter zu fördern. Die Wahrheit ist: "The Forest Season" klingt so unfassbar mies, dass man nur hoffen kann, mit neuem Recording-Equipment würden Wintersun ihre Songs nicht wieder in der Produktion ersäufen. Das Rauschen, das sich auf dem neuen Album Gitarrenspur schimpft, hat nicht einmal Props aus dem Black Metal-Underground verdient, obwohl man dort bekanntermaßen tolerant gegenüber Lo-Fi-Sound ist.

Gerade der Opener "Awaken From The Dark Slumber (Spring)" leidet sehr unter dem Wulst undefinierbarer Gitarrenriffmasse. Mehr Störgeräusch als Fundament übertüncht er Software-Synthie und Dimmu Borgir-Orchester. Einzig Drums und Vocals haben kein Problem, sich durchzusetzen. Erstere sind mutmaßlich programmiert und wirken irgendwie losgelöst vom restlichen Mix. An Jaris Stimme gibt es dagegen tatsächlich nichts auszusetzen. Die Screams kommen kraftvoll und bestimmt und würden wohl gut pushen, wenn die anschiebende Instrumental-Bugwelle mehr als ein schwaches Schwappen wäre. In "Loneliness (Winter)" lässt sich das erneut schmerzlich feststellen, wo ein episch angedachter Clean-Vocal-Part aus ebendiesem Grund verendet. Stellt euch einen Heeresführer vor, der entschlossen gen feindliche Reihen stürmt, während seine Soldaten sich nur betreten angucken, statt ihm beizustehen.

Das Prädikat "Hörgenuss" hat "The Forest Seasons" damit zwar verspielt, immerhin bieten die Kompositionen an sich aber noch genügend Argumente, es zumindest zu erdulden – auch mehrfach. Orientiert an Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten" schufen Wintersun ein vierteiliges Werk, bei dem sich zwar auch in "Spring" und "Summer" das Gefühl von Winterdepression breit macht, allerdings auch feinstes Black Symphonic Folk Progressive Metal-Handwerk bietet. Dass man je nach Schwerpunkt genauso gut Moonsorrow, frühe Opeth, Enslaved oder Blind Guardian hören könnte – geschenkt. Genau das wollten die Fans schließlich: überlange Stücke (alle vier pendeln sich zwischen 12 und 15 Minuten ein), zahlreiche Dynamik- und Stimmungswechsel, aufregende Arrangements.

Dass Jari bei der Länge etwa in "The Forest That Weeps (Summer)" ein bisschen schummelt und sowohl das mittig platzierte Folk-Pattern als auch Männerchor-Refrain zu oft wiederholt, verzeiht man ihm. Dafür ist Letzterer einfach zu majestätisch. Überhaupt ist man ja für jeden Moment dankbar, in dem das Grundrauschen in den Hintergrund tritt. Das tut es netterweise auch, wenn sich eine Leadgitarre heraus schält. So wie in "Eternal Darkness (Autumn)" zum Beispiel. Das Solo bewegt sich zwar am Rande der Angeberei, sorgt aber für einen deutlichen Akzent. Einige Harmonien erinnern an Marty Friedman – und den Vergleich mit dessen Virtuosität bemühe ich sicher nicht leichtfertig.

Bisweilen agieren Wintersun zwar etwas effekthaschend, etwa im mit dramatischen Streichern bestückten Knüppel-Outro zu "Autumn", doch ihre Fähigkeit, Progressive-Epen zu schreiben haben sie seit "Time I" nicht verlernt. Zumindest um diese zu hören, lohnt sich der Kauf von "The Forest Seasons". Trotzdem bleibt als großes Manko die Produktion stehen, die man nach fünf Jahren Wartezeit durchaus in weniger unterirdischem Zustand hätte erwarten können. Naja, hoffentlich wird mit neuem Studio dann alles besser.