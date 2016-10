laut.de-Kritik Behagliches Gedudel und große Gefühle. Review von Dominik Kalus

Joy Division, The Killers, Coldplay - die großen Vergleiche sind schon gefallen. Vermutlich kümmern sie White Lies auch gar nicht besonders. Das Trio aus London macht weiter wie bisher, packt auch auf das vierte Album 80er-Jahre-Synthiepop gespickt mit Gothic-Flair und Tanz-Vibes, und macht auch marketingtechnisch vieles richtig.

Auf der Website der Band dürfen Fans in einem virtuellen Labyrinth Buchstaben sammeln. Und auf Youtube wartet ein verstörendes, aber tiefsinniges Musikvideo zur ersten Single "Take It Out on Me" – Lenseflair und masturbierender Mönch inklusive. Dieser Album-Opener kommt für White Lies-Verhältnisse ungewöhnlich flott daher. Im Refrain demonstriert die Band ihr Talent für großartige Melodien: "I'm in love with the feeling", singt Harry McVeigh und verbreitet eine ansteckende, beschwingte Stimmung.

Spätestens jetzt bestätigt sich, was der Blick auf die Trackliste schon erahnen ließ: Auf "Friends" geht es gar nicht um Freundschaft, sondern um die Liebe. "Is My Love Enough", "Hold Back Your Love", "Don't Want To Feel It All", heißt es da. Auch bei den weniger eindeutigen Titeln geht es um das Gefühl der Gefühle, was im Übermaß aber irgendwann banal wirkt. "Love is just a word that tights the gap between you and I", meint McVeigh in "Come On", aber nach der Hälfte des Albums habe ich genug von dem Thema und denke nicht weiter nach über diesen womöglich klugen Satz.

Der Sound des Albums ist dafür weniger opulent, es finden sich keine ausufernden Overdubs oder experimentelle elektronische Effekte. Synthesizer im 80er-Jahre-Style leisten den Löwenanteil der Instrumentierung, dazu tönt ein teilweise programmierter Bass. Gitarren spielen nicht immer, aber wenn sie es tun, dann tun sie es gut. Den Refrain von "Don't Want To Feel It All" zum Beispiel verzieren warme Discofunk-Akkorde, in "Summer Didn't Change A Thing" röhren crunchige Powerchords und "Hold Back Your Love" leitet eine 2000er-Poppunk-Figur ein.

Es ist kein Zufall, dass ich bisher keine der Strophen erwähnt habe. Diese dümpeln teilweise arg vor sich hin. "Don't Fall" und "Swing" schleppen sich träge vorwärts, und der Verse bei "Morning In LA" besteht aus einer einzigen, uninspirierten Akkordfolge. In Kombination mit dem Synthiesound klingt es manchmal, als wenn jemand einem Computer den Befehl gegeben hätte, "behagliche 80er-Jahre-artige" Songs zu kreieren.

Die Refrains reißens aber immer raus. "Hold Back Your Love" verbreitet ekstatische Dancefloor-Stimmung, und "Don't Fall" ist der ideale Song, um auf der nächsten Kellerparty eng umschlungen mit dem Mädchen aus der Parallelklasse zu tanzen. Insgesamt ist "Friends" wohl nicht das stärkste Album der Londoner, aber wer White Lies noch nicht kennt, macht mit dieser Platte nichts falsch.