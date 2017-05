laut.de-Kritik Adenauer-Pop zum Abgewöhnen. Review von Ulf Kubanke

"Mein kleines Mädchen, heut' geb' ich auf dich acht. Halt dich ganz fest und sei mein Sozius heut' Nacht. Denn vom deutschen Staat fahren wir davon!" Schon diese ersten Zeilen des Openers "Vespa 500 Special" zeigt den Weg des neuen Albums "Gaudeamus Igitur" auf. Auf quietschenden Reifen und mit C64-Gefiepe im Rucksack gilt es, dem grauen Alltag zu entkommen, bis das Fahrtziel - die Gefilde des totalen Eskapismus - endlich erreicht ist.

Nach der höchstens mittelmäßigen Kraftwerk-Hommage "Tanzmusik Für Roboter" erfolgt bei Welle: Erdball nunmehr der vorhersehbare Rückzug ins Private, bis die düsteren Zeiten endlich vorbei sein mögen. Das Ergebnis ist totaler Biedermeier-Pop, der den 80ern mit seinem Hang zur Flucht ins Idyll den Teppich ausrollt.

Damit betreiben und verlieren sie ein durchaus riskantes Spiel. Grundsätzlich spricht selbstredend nichts gegen Ablenkung von Unbill und Horror. Warum also nicht ein wenig abschalten? Allerdings klappt so ein mit der Partybrechstange angelegtes Unterfangen nur, wenn die textlichen und musikalischen Ideen überhaupt zu großer Unterhaltung taugen. Genau an diesem Punkt hat die Band leider nicht genug auf dem Kasten.

Statt poppiger Grandezza und großer Illusion verarzten Honey und Co ihr Publikum über weite Strecken mit Rohrkrepierer-Tracks. Der Hörer fühlt sich, als sei er in einer Mallorca-Animations-Zeitschleife der 80er Jahre gefangen. Das Eröffnungslied geht zugegebenermaßen gut ab. Danach geht es allerdings recht steil bergab.

Das alte Studentenlied "Gaudeamus Igitur" interpretieren Welle: Erdball dermaßen anämisch und langweilig, dass man sogar über die recht kurze zweiminütige Songdistanz kaum an der Skip-Taste vorbei kommt. Auch danach bleibt alles so angestaubt betulich wie auf einem "Bunten Abend" der Nierentisch-Nachkriegsära. In den besseren Momenten erhebt sich der mumifizierte Geist Trude Herrs oder Peter Frankenfelds; nur eben mit C64 im Anschlag ("Nur Mit Mir Allein"). Doch das Meiste taugt nicht mal dazu ("1000 Engel").

Ist dann doch mal ein im Ansatz origineller Geistesblitz vorhanden, wie etwa der Jules Verne-Track "20.000 Meilen Unter Dem Meer", ruiniert ein Songwriting die gelungene Ausgangsposition, das selbst für Schlagerpopverhältnisse zu platt ist. "Komm, tauch mit mir ins tiefe Blau hinein. Und niemand wird uns zwei hier unten stören!" singt die schwachbrüstige Lady Lila in gewohnt steriler, komplett austauschbarer Art. Das ist kein Lockmittel, das ist ein Alptraum.

Die 08/15-Vocals der Dame Lila werden hernach in "Polyamerie" sogar noch grässlicher. Unvorstellbar, dass eine seit fast 30 Jahren bestehende Profikombo auf solch halbgar hingenölten Proberaumgesang setzt. Dieser paradoxe Witz ist leider auf Albumlänge die einzig zündende Pointe, wenn auch nicht freiwillig.

Manchmal imitiert eben auch die Kunst nur das schlechte Fernsehen. So gelingt Welle: Erdball schlussendlich immerhin das Kunststück, entgegen des Albumtitels eine der unerträglichsten Platten des Jahres fabriziert zu haben. Wer diesen Adenauer-Pop gut findet, hält auch das zu Tausenden eingepferchte Übereinanderliegen an umgekippten Binnengewässern für den Gipfel des sommerlichen Entertainments. "Das alles wartet nur auf dich!"