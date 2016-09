laut.de-Kritik Mehr Uptempo, mehr Tanz, mehr Amüsement! Review von David Hutzel

Das eindeutigste Statement bezüglich der neuen Platte schickten Warpaint mit der Single "New Song" schon voraus. Neben dem ironischen Titel wohnt dem Track auch Metaphorik inne: Hinter "Heads Up" steckt das Bestreben, alles neu oder zumindest anders zu machen. Konsequent bedeutet das: Mehr Uptempo, mehr Tanz - mehr Amüsement!

Der "New Song" übte sich darin bereits hervorragend, steckt hinter dem Titel doch ein Indie-Gassenhauer ohne viel Schnörkel, dafür mit direkter Beschleunigung zur Hookline ("You're a new song, baby") in weniger als einer Minute. Das Quartett aus L.A. hat dem Kampf zwischen Mut zur Melodie und sphärischen Sounds, den sie bereits in der Vergangenheit ausfochten, nun ein Ende gesetzt. Und das, obwohl Warpaint auf "Heads Up" eigentlich nur wenig anders machen und schon gar nicht ihren Hang zum Düsteren verlieren.

Nach wie vor liefert die Rhythmusfraktion, bestehend aus Jenny Lindberg und Stella Mozgawa, das Grundgerüst des Sounds. Dazu kommen allerhand Hall- und Chorus-Effekte über Gesang und Gitarren-Parts. Doch die Dichte an musikalischen Phrasen, die sich langsam zu Melodien türmen, hat im Vergleich zum selbstbetitelten Vorgänger deutlich zugenommen. Warpaint machen ihren Sound wieder wahrnehmbarer, sie tauschen ihre Lust am Sphärischen gegen den Wunsch nach physisch greifbarer Musik aus.

Auf "Heads Up" klingt dennoch längst nicht jeder Track so hymnisch und straight wie "New Song". Diese Ambition zeigt sich eher darin, dass Mozgawa oft mit dicken Trip Hop-Beats arbeitet. "By Your Side" ruft dabei Massive Attack-Assoziationen auf den Plan, "Dre" beschwört das unheimlich Beklemmende alter Industrial-Klänge. Die neuerliche Zusammenarbeit mit dem Produzenten Jacob Bercovici verhilft der Gruppe – neben einigen weiteren Veränderungen - zu mehr Direktheit.

Diese geht stellenweise mit neuer, zumindest proklamierter Lockerheit einher. Ist das noch die Band, die nach zu viel Tourstrapazen gepaart mit Rastlosigkeit bereits kurz vor der Auflösung stand? Natürlich nimmt "The Stall" darauf Bezug, dass die Warpaint-Songs ihren Ursprung inzwischen nicht mehr im Jam, sondern an den Rechnern der einzelnen Mitglieder haben. Denn der Song suggeriert Ersteres, wenn er mit einem "Cool, let's try" beginnt und sich in klassischer Warpaint-Manier aufbaut.

Natürlich hat sich auf "Heads Up" nicht alles verändert. "Don't Let Go" mit seinem leicht schiefen Tonband-Charakter oder das hymnische "Heads Up" offenbaren die wenigen planlosen Momente der Platte. Dort bekommen instrumentale Parts ihren Raum, die manische Tanz-Zeremonien beschwören sollen, sich aber statt in repetitivem Minimalismus in Rhtyhmuswechseln und der Kreation von Wave-Wolken verlieren.

"I have never felt so strong / dancing to you all night long", singt das Quartett kollektiv in "New Song" und lobpreist damit auch ihr neuerliches Schaffen: Die Band gibt sich zwar tanzbar und hat einige bleibende Melodien parat, doch kappt sie keinesfalls die Verbindung zu ihrem ursprünglichen Soundspektrum. So steht "Heads Up" weniger für Weiterentwicklung durch Rückbesinnung, sondern ist vielmehr eine stimmungsvolle Pop-Platte für die dunklen Seiten langer Nächte.