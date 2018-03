laut.de-Kritik Der True Metal-Thron ist neu besetzt. Review von Stefan Johannesberg

Weggeblasen von einem wahren Drachenfeuer: Tief im klassischen US-Metal verankert, erklimmen Visigoth auf ihrem zweiten Album mit Gesangsgott Jake Rogers dank mitreißender Riffs und wundervollen Chören den True Metal-Thron. Allein der Opener "Steel And Silver" galoppiert wie ein Wildpferd ungestüm aber königlich erhaben über die Tiefebene Rohans. Die Rhythmus-Sektion aus Bass und Schlagzeug treibt die Krieger aus Salt Lake City gnadenlos straight voran. Die Gitarristen nutzen den Raum und duellieren sich so kongenial wie Tipton und Downing zu besten "Defenders Of The Faith"-Zeiten.

Das Naturereignis Visigoth ist Jake Rogers. Wie sagte ein befreundeter Metal-Maniac und Shouter (u.a. Ex-Bonehouse): "Beide Shows, die ich bisher von denen gesehen habe, haben mir fast den Kopf weggerissen. Live ist Jake noch besser!" Vergleiche fallen schwer. Manchmal hört man Magnums Robert Catley heraus, wie er Eric Adams-Strophen singt (checkt den Beginn von "Hammerforged"), doch am Ende bläst Rogers wie anfangs erwähnt jeden Kollegen an die Wand.

Klang er auf Demo, EP und dem 2015er Debüt "The Revenant King" noch ungeschliffen wie die ganze Band und stark nach frühen Omen (Ausnahmen: das fluffige "Creature Of Desire" und das epische "From The Arcane Mists Of Prophecy", unbedingt anhören), so weben seine Gesangsharmonien und die perfekt eingesetzten Chöre neben mächtigen Parts ("Traitor's Gate") einen melancholischen Unterton ins treibende Metal-Gerüst.

Visigoth finden so ihren einzigartigen Trademark-Part ähnlich wie Blind Guardian und agieren grundsätzlich weit über dem Durchschnitt. Selbst in straighten Hot-Rod-Rockern wie "Warrior Queen" und "Salt City" oder bei den metallischen Maschinengewehrsalven in "Outlive Them All" und "Blades In The Night" überzeugen Visigoth mit überraschenden Einfällen. Die "Kriegerkönigin" drosselt zwischen Minute 3:45 und 4:45 das Tempo und Visigoth wechseln zeitweise stimmig in balladesken Bombast, während das folgende "Outlive Them All" einen Bad Religion-Highspeed-Beat adaptiert. Das bärenstarke Album endet klassisch und gebührend mit dem Titelsong als Hymne.

Mit "Conqueror's Oath" - so kraftvoll wie Manowar, so erhaben wie Virgin Steele und so catchy wie Ratt oder Skid Row zu "Slave To The Grind"-Zeiten - übernehmen Visigoth nach den Schweden RAM 2017 nun die Regentschaft im Heavy Metal.