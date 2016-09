laut.de-Kritik Das Mixtape für die Teenage Angst. Review von Christian Kollasch

Zwei Außenseiter, ein rostiger Lada und eine Reise Richtung Walachei, die das Leben der beiden Protagonisten für immer verändern soll. In Fatih Akins Verfilmung von Wolfgang Herrndorfs Bestseller "tschick" bringt der Regisseur ("Gegen die Wand", "Soul Kitchen") eine klassische Coming-of-Age-Geschichte auf die deutschen Kinoleinwände.

Die Mutter hängt an der Flasche, der Vater fährt mit seiner Mätresse auf 'Geschäftsreise' und das beliebteste Mädchen der Klasse würdigt ihn keines Blickes: Für den 14-jährigen Maik könnte das Leben kaum beschissener laufen. Bis Andrej Tschichatschow, kurz Tschick, in einem kurzgeschlossenen Lada bei ihm zu Hause vorfährt. Der pragmatische Eigenbrötler, der in der Schule bisher nur durch gute Noten und Dauerfahne auffiel, zerrt den verzagten Maik aus seiner Lethargie und gibt den Impuls für eine ereignisreiche Reise quer durch Deutschland.

Ein solcher Roadtrip ohne Musik wäre kaum aufregender als eine öffentliche Lesung des Telefonbuchs, weshalb Fatih Akin eine Mischung aus bekannten Songs und komponiertem Score von Vince Pope zusammengestellt hat. Die instrumentalen Stücke des Briten, der unter anderem für die Musik der Serie "Misfits" zuständig war, versprühen dabei die Sorglosigkeit und den Freiheitsdrang, den die beiden Ausreißer auf ihrer Tour erleben.

Das Leitmotiv aus dem "Intro" erinnert mit seinem beschwingten Rhythmus und dem lebensbejahenden Chor an die Songs von José Gonzáles und Of Monsters And Men, die im Film "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" Verwendung fanden. So dick wie dort trägt Pope zwar nicht auf, doch neben der ähnlichen erzählerischen Grundidee lassen sich auch die musikalischen Parallelen der beiden Streifen nicht von der Hand weisen.

Der Score mag gerade dadurch nicht besonders originell wirken, verdeutlicht aber besonders in Verbindung mit Fatih Akins Bildern die Natur eines planlosen Trips zweier Kumpels, die ohne Führerschein und Landkarte drauf los fahren. Schade nur, dass die einzelnen Stücke sehr kurz ausfallen. Der längste Track "Tennis" läuft mit anderthalb Minuten so schnell durch wie ein maroder Keilriemen in einem 40 Jahre alten Lada.

In dem sowjetischen Allradler finden Tschick und Maik auch eine Kassette von Richard Clayderman, dessen "Ballade Pour Adeline" von dort an in Dauerschleife leiert. Zuschauer dürfen sich an Marshall und Ted erinnert fühlen, die in "How I Met Your Mother" eine ähnliche Aktion mit "500 Miles" von The Proclaimers abgezogen haben. In "tschick" sorgt das etwas kitschige Pianostück für einige ulkige Momente, wie etwa die erste Autobahnfahrt der beiden illegalen Fahranfänger, taucht jedoch eine Spur zu häufig in den Szenen auf.

Daneben setzt Fatih Akin auf weitere bekannte Songs aus der Popkultur, was nicht immer ganz passt. Was beispielsweise Seeeds "Goosebumps" mit grasenden Kühen zu tun haben soll, erschließt sich im Kino nicht so recht. Das Lied hätte auch jedem anderen Feel-Good-Song der Berliner Dancehall-Kapelle Platz machen können.

Für Verwunderung sorgt auch die Anordnung der Songs auf dem Album. "Hurra Die Welt Geht Unter" von K.I.Z. und Henning May setzt erst im späteren Verlauf des Films ein, befindet sich aber bereits auf Platz zwei der Tracklist. Daneben fehlen andere Stücke komplett, wie "Ball And Biscuit" von The White Stripes. Der krachende Blues des Duos rückt im Film zum ersten Mal den klapprigen Lada ins Rampenlicht und funktioniert dabei ausgezeichnet. Bitter, dass es der Song wohl aus rechtlichen Gründen nicht auch auf das Album schaffte.

Das Highlight des Soundtracks stellt aber das Stereolab-Cover "French Disko" dar, dass die Beatsteaks gemeinsam mit Tocotronic-Frontmann Dirk von Lowtzow eingespielt haben. Mit gewohnt feinfühliger Lyrik transportiert von Lowtzow das Original ins Deutsche und fängt damit die Teenage Angst ein, die Maik und Tschick in der Buchverfilmung erfahren: "Es ist sicherlich absurd in dieser Welt zu leben / Sie erscheint dir sinnentleert / Doch zieh dich nicht zurück".

Oder wie Tschick sagen würde: "Ohne Sinn!" Heraus sticht auch der Song "Thomas Anders" von den Beginnern und Megaloh, der das Außenseitertum thematisiert: "Doch es war und es ist wie es ist / Auffälliger Mensch, abfälliger Blick". Die beiden, speziell für den Film geschriebenen Tracks, bereichern ihn um zwei ganz unterschiedliche Stimmungen, die wunderbar in die Geschichte des "Psychos" und des "Ivans", wie Maik und Tschick von ihren Mitschülern bezeichnet werden, passen.

Braucht man also noch eine Version von "Hurra Die Welt Geht Unter" oder "Genius Of Love" in der Sammlung? Wohl kaum, auch weil die Anordnung der Tracks nicht ganz der Handlung des Films treu bleibt. Doch die tollen exklusiven Titel, der gelungene Score von Vincent Pope sowie Perlen wie "Canned Tomatoes (Whole)" von Courtney Barnett geben einen guten Begleiter zu dem stimmungsvollen Spätsommerfilm ab.