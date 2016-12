laut.de-Kritik Adventskalender des Grauens. Review von Sven Kabelitz

"Werde Musikkritiker", sagten sie. "Du hörst den ganzen Tag die neuste und beste Musik und triffst die tollsten Musiker", sagten sie. "Das ist keine Arbeit, sondern Sex, Drugs und Rock'n'Roll", sagten sie. Eines Tages lag "Sing Meinen Song - Das Weihnachtskonzert Volume 3" auf meinem Tisch, der Adventskalender des Grauens, und ich merkte, dass sie mich die ganzen Jahre angelogen hatten.

Das 1. Türchen

Ob es wohl jemand merkt? Gerade einmal drei Nummern stammen von den teilnehmenden Interpreten. Außer zwischen die Flitzpiepen auf dem Cover haben sich heimlich James Lord Pierpont, John Lennon, Bob Marley, Joni Mitchell oder Otis Redding geschlichen. Also singt die meiste Zeit über keiner von ihnen "meinen Song". Etikettenschwindel!

Das 2. Türchen

Annett Louisans "Jingle Bells" klingt genau so, wie man es sich beim Lesen vorstellt. Ein Hauch von Nichts. Skandalöserweise wurde das Schlittengeläut vergessen. Kann man sich denn in unseren turbulenten Zeiten auf gar nichts mehr verlassen?

Das 3. Türchen

Samy Deluxe vergreift sich an Otis Reddings Weihnachtsklassiker "The Dock Of The Bay". In der Planung für Volume 4: "Paranoid", "Sunshine Reggae" und "Erna Kommt".

Das 4. Türchen

Gäbe es einen Weg, das Cover noch hässlicher zu gestalten? Man könnte mit Photoshop Mario Barth zwischen die Gesichter von Wolfgang Niedecken und Samy Deluxe montieren. Der "Kult-Komiker" war bei den Aufnahmen zu "Sing Meinen Song - Das Weihnachtskonzert Volume 3" übrigens vor Ort und hat festgestellt, dass da noch gar nicht Weihnachten war.

Das 5. Türchen

Nena singt Bob Dylans "Die Antwort Weiss Ganz Allein Der Wind". Bob Dylan freut sich, nach dem Nobelpreis nun auch noch diese Auszeichnung zu erhalten. Nach dreiwöchiger Bedenkzeit sagt er jedoch die Teilnahme an der nächsten "Sing Meinen Song"-Staffel ab.

Das 6. Türchen

Zu den guten Kindern kommt der Nikolaus, zu den bösen Xavier, Annett, Samy, Wolfgang, Nena und The BossHoss. Ich muss dieses Jahr so unartig gewesen sein.

Das 7. Türchen

Huch! Stimmt. Seven darf auch mitmachen.

Das 8. Türchen

Endlich Schokolade! Mit Grünteegeschmack? Manno.

Das 9. Türchen

Wir singen unseren Song. The BossHoss galoppeln mit dem von ihnen geschriebenen Country-Rock "Riding Home" das Konzept der Show endgültig platt. Danke.

Das 10. Türchen

Samy Deluxe weist subtil auf die Probleme des Klimawandels hin. Beim winterlichen Fotoshooting setzte er eine Sonnenbrille auf.

Das 11. Türchen

Auf der Rückseite des Booklets gibt es das Cover als Poster. Voll schön. Verwendungsvorschläge: Unterlage für den Vogelkäfig oder Schrottwichteln.

Das 12. Türchen

Niedecken kommt sich zwischen dem ganzen Jungvolk mit überschäumenden Egos sichtbar verloren vor. Weihnachten? Da muss jetzt schnell etwas Authentisches her. Ein Song, der auch kritisch auf die Probleme unserer Welt verweist. John Lennons "Happy Christmas (War Is Over)"! Damit hat niemand gerechnet.

Das 13. Türchen

Im grauen Hannover sitzt Heinz Rudolf Kunze und zupft traurig an seiner Gitarre. "And so this is Christmas / I hope you have fun / The near and the dear one / The old and the young." Er wäre so gerne einmal dabei gewesen, wenn die coolen Kinder spielen.

Das 14. Türchen

Nena rappt. An der Seite von Samy Deluxe in "Der Baron Von Grinchhausen". Der FSK-6-Version von Sidos "Weihnachtssong". Es sagt viel über Deluxes Entwicklung aus, dass er beim direkten Vergleich mit Frau Kerner als Verlierer durchs Ziel geht.

Das 15. Türchen

Wenn man Xavier Naidoo rückwärts schreibt, bekommt man Oodian Reivax. Gerüchte besagen, dass dies auch der Name eine unterirdischen Stadt sei, die sich unter dem neuen Jerusalem Mannheim befindet. Dort wohnen nur Auserwählte, die den ganzen Tag wahlweise "Sing Meinen Song"-CDs oder schnelle Autos herstellen.

Das 16. Türchen

Annett haucht "River". "Oh, I wish I had a river I could skate away on." Selten habe ich mich Joni Mitchells Wunsch so nahe gefühlt wie in diesem Moment. Schnell weg.

Das 17. Türchen

Dyskalkulie geht uns alle an! Menschen, die an einer Rechenstörung leiden, brauchen unsere Hilfe. Für Volume 3 reckt Xavier Naidoo beim Fotoshooting lediglich zwei Finger in die Höhe. Warum stand ihm in diesem Augenblick keiner seiner berühmten Best Buddies zur Seite? Haben sie ihn gar absichtlich ins offene Messer laufen lassen, um selbst besser dazustehen? Seht ihr, wie hämisch sie alle lächeln?

Das 18. Türchen

Der geerdete Niedecken nochmal. Abermals nachdenklich schauen und nicht vergessen, diesmal dringend auf Kölsch zu singen. De Weihnachts-Blues aka "The Christmas Blues".

Das 19. Türchen

Ich vermisse die "Frohe Weihnachten"-LP meiner Eltern. Dort waren großartige Künstler wie Freddy Quinn, Peter Alexander, Roy Black und Karel Gott vertreten. Das war noch Musik. Das war noch Weihnachten.

Das 20. Türchen

Aluhut und Mandelkern mögen alle Kinder gern.

Das 21. Türchen

The BossHoss, die Truck Stop der 2010er, hauen mit "Merry Christmas Baby" einen weiteren Country-Rock-Kracher raus. Die wilde, wilde Christmas fängt gleich hinter Hamburg an. Bitte lesen sie dieses Türchen mit breitem, amerikanischen Fake-Akzent.

Das 22. Türchen

Heinz Rudolf Kunze streichelt melancholisch seinen Labrador Oskar.

Das 23. Türchen

Als guter Gastgeber beendet Xavier Naidoo Volume 3 höchstselbst mit dem salbungsvollen "Ein Neues Jahr". "Ich glaube fest daran / Ein neues Jahr fängt an." Eine alles umwerfende Erkenntnis.

Das 24. Türchen

Nach zig Durchgängen "Sing Meinen Song - Das Weihnachtskonzert Volume 3" steigt in mir unaufhaltsam die Lust empor, in den nächsten Supermarkt zu rennen und sämtliche Weihnachtsleckereien Regal für Regal umzuschmeißen. Mit einem lauten "Pa rum pum pum pum".

Wenigstens hat das Gruseln nun zu Heiligabend ein Ende. Es wird Zeit, sich in den Rentierpulli zu quetschen und mit Eggnog auf das Fest der Liebe anzustoßen. Ab jetzt laufen nur noch die guten Sachen. Sharon Jones "It's A Holiday Soul Party" (schnüff), Cee-Lo Greens "Magic Moment", Vince Guaraldis "A Charlie Brown Christmas" und The Wombles' "The Wombles Christmas Party". Feliz Navidad!