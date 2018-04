laut.de-Kritik Cover von Cyrus, Sheeran, QOTSA, Coldplay u.a. Review von Ulf Kubanke

Die Welt ist voller Ideen, die auf dem Papier verdammt gut aussehen, bei ihrer Realisierung gleichwohl zum Albtraum mutieren. Ein Paradebeispiel ist "Revamp: The Songs Of Elton John & Bernie Taupin". Theoretisch sicherlich ein erhabenes Vorhaben, die Showbizgötter Elton John/Bernie Taupin zu ehren. In der Praxis entpuppt sich diese Hommage indes als Ohrenlepra reinsten Eiters.

Für ein gutes Cover benötigt man Liebe zu und Einfühlungsvermögen in den jeweiligen Evergreen. Die allermeisten Interpretationen dieses Samplers geleiten Sir Eltons Klassiker jedoch eher zum Schaffot als auf den Thron.

Doch zunächst zur einzige positiven Ausnahme: Ausgerechnet die viel gescholtenen Coldplay verleihen "We All Fall In Love Sometimes" den angemessen romantischen Rahmen. Was Chris Martin hier zur Gefühlsgranate hochfährt, schillert als einsames Highlight in einem Haufen trüber Funzeln.

Die besseren unter den Mitbewerbern sind noch jene, deren langweilende Inspirationslosigkeit wenigstens keine Hinrichtung bedeutet. Florence And The Machine, Mumford & Sons oder Mary J. Blige spulen Routine ab, die sang- und klanglos im Niemandsland dezenter Modernisierung verebbt, ohne auch nur entfernt interessante Akzente zu setzen. Gepflegtes Gähnen immerhin.

Viel schlimmer ist die Horrorabteilung selbstbewusst auftrumpfender Nullnummern, die ehrgeizig starten, um als Grablegung zu landen. "Benny And The Jets" etwa stellt Pink in fiese Fashionshop-Ästhetik, die höchstens als Soundtrack zum ersten Orsay-Besuch Dreizehnjähriger taugt. Spätestens,wenn Logics dramaturgisch unzumutbare Rap-Einlage blutgrätscht, fragt man sich, mit welch teuflischen Mitteln das Label Elton hier tatsächlich zum Cameo bewegen konnte.

The Killers mühen sich auf "Mona Lisa And The Mad Hatters" durch plastinierten Synthiepop, der tatsächlich noch mehr einschläfert als ihre zuletzt in eigener Sache abgelieferten Nichtigkeiten. Die Queens Of The Stone Age staksen ungelenk über die ehemals so elegant erbaute "Yellow Brick Road". Kumpel Iggy würde ihnen dafür väterlich eine kleben.

Mit dem betulichen Pennälerauftritt Ed Sheerans erlischt für Marily Monroe auch noch die letzte "Candle In The Wind". Nicht einmal aktuelle Pop-Königinnen wie Miley oder Gaga können es richten. Miss Cyrus' überambitionierte Luftschutzkellersirene unterstreicht lediglich, wie brillant George Michael "Don't Let The Sun Go Down On Me" seinerzeit anlegte. Die selbsternannte Lady scheitert an hörbarer Eigenergriffenheit, die "Your Song" genau dort ins emotionale Gemächt tritt, wo sie glaubt, das Lied zu adeln.

Am Ende der dreizehn Nummern braucht man zwar genau so viele Taschentücher wie auf einem Elton John-Gig. Doch Tränen der Rührung werden es kaum sein.