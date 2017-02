laut.de-Kritik 24 Freunde, Bekannte, Vor- und Nachfahren huldigen. Review von Sven Kabelitz

Es gibt drei klassische Möglichkeiten für Bands wie die Sterne, ihren 25. Geburtstag zu begehen. 1. Man veröffentlicht ein neues Album. Frank Spilker so: "Nö, zu viel Arbeit." 2. Man macht es sich leicht und haut eine Best Of mit zwei neuen Stücken auf den Markt. Am besten zusammen mit den Videos. "Das Konzept hatten wir schon so ähnlich auf 'Die Interessanten'" 3. Dann bleibt nur noch ein Tribute-Album. "Klasse Idee. Das machen wir!"

Netterweise bringen bei dieser Art der großen Sause alle eingeladenen Gäste ihre eigene Verpflegung mit. Als Jubilar lehnt man sich entspannt zurück, schaut dem munteren Treiben zu und erfreut sich an dem, was die "Freunde und Bekannte, Vor- und Nachfahren der Hamburger Band" (Promosprech. Kurz: FUBVUNDHB) mit den eigenen Stücken anstellen. Aber wie viele Künstler soll man zum 25. einladen? RICHTIG! Natürlich 24. Das "angepasste Stimmvieh" Cro muss draußen warten.

Die Präsente auf der zeitweise etwas zähen Veranstaltung teilen sich wiederum in drei Kategorien auf. In "Wow!", "Danke" und "Wie nett von dir". Die letztgenannte landet dann im Keller, verstaubt und wird lediglich wieder hervor gekramt, wenn die FUBVUNDHB mal wieder ihren Besuch androhen.

Mit Nicolas Sturms New Wave "Deine Pläne" inklusive The Cures "A Forest"-Basslauf und Björn Betons in allen Farben schillerndem Elektro-Funk "Depressionen Aus Der Hölle" nimmt der Budenzauber gleich zu Beginn ordentlich Fahrt auf. Ein Tempo, das der Longplayer nicht halten kann. In Stereo Totals gelangweiltem und uninspiriertem "Wenn Dir St. Pauli Auf Den Geist Fällt"-Cover geht Françoise Cactus' und Brezel Görings sonst allgegenwärtiger Charme schnell verloren.

In erster Linie zeigt "Mach's Besser: 25 Jahre Die Sterne", über welche markante Handschrift die Hamburger verfügen. Die FUBVUNDHB geben sich wirklich alle Mühe, den Sterne-Songs eine neue Ausrichtung zu verpassen. Aber du bekommst den Track aus den Sternen, aber nicht die Sterne aus dem Track.

Isolation Berlin reduzieren "Irrlicht" zu einem düsteren, beengendem Klagelied. Ein Bremsblock zwischen lauten Lobgesängen. "Gruselig, wie ich finde." Der Mann basteln aus der zweiten "Klebrig Vermutlich"-Hälfte ein hübsches Gorillaz-Stück. Naked Lunch singen erstmals auf deutsch und überreichen mit "Bis Neun Bist Du O.K." ein weiteres Highlight des Albums.

Oft sind es die kleinen Details, die aus den Neuaufnahmen heraus stechen. Locas In Love beginnen "Anfang Verpasst" mit dem "Cannonball"-Basslauf der Breeders, passen diesen an das Sterne-Lied an und wechseln im weiteren Verlauf immer wieder zwischen beiden Vorlagen. Ähnlich, nur deutlich lauter, verfahren Die Aeronauten in "Risikobiographie" mit Herbie Hancocks "Bring Down The Birds" aka Deee-Lites "Groove Is In The Heart"-Basslauf. Die Amerikaner The Blood Arm verzaubern in "Ihr Wollt Mich Töten" mit ihrem Akzent und zweistimmigen Gesang. All diese Tracks sind interessant, verfügen über einen eigenen Charme, bleiben aber deutlich hinter den Originalen zurück.

Mit "Mach's Besser: 25 Jahre Die Sterne" gelingt den FUBVUNDHB ein routiniertes Tribute-Album, das auch gut als Musikexpress-Beilage funktioniert hätte. Letztendlich greift man nach ein paar Durchgängen aber doch lieber wieder zu Sterne-Alben wie "Wichtig", "Posen" oder "Flucht In Die Flucht".