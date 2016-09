laut.de-Kritik Ab in den herbstlichen Kastanienberghain. Review von Martin Tenschert

Im Hause Connaisseur gibt man sich auch bei der sechsten Ausgabe der eigens erdachten "BBQ Techno"-Reihe stilsicher. Röstaromen, Maldon Salt, erlesene Weine, Grillmaster 3000. Die Qualität der Zutat beeinflusst das Gesamtergebnis entscheidend. Genau das haben sich die Masterminds Henkel und Flitsch gebührend zu Herzen genommen und mit Bedacht und Geschmack zwölf außerordentlich aromatische Garstücke für uns kompiliert.

Die Connaisseur-Popstars von Of Norway begeistern zusammen mit Linnea Dale und "Pets", einem melancholischen Spätsommer-Kracher mit Mut zur Melodie. Aber auch schubberig verspulter Neotrance von Alex Schaufel, der uns Zugang zu seinem very own "Abyss" verschafft, kommt auf den Rost. Dieses Stück changiert in den Aromen zwischen Pata Negra Schinken und Trüffeljus, wie mir ein altgedienter Synästhetiker verraten hat.

Allein das dezente Arrangement mit Tendenz zur ständigen Weiterentwicklung hat ausreichend Würdigung verdient. Patlac nimmt uns mit in den herbstlichen Kastanienberghain, zu "Random Walks". Esskastanie, Stein- oder doch lieber Fliegenpilz? Der Track liefert jedenfalls für alle Belange eine adäquate musikalische Untermalung. Vor allem der Bass schiebt hier ganz entzückend und ebnet den Weg für den ätherischen Quetsch-Synth. Selbst bei mehrmaligem Hören entdeckt man Neues in dem Tune. Irrungen, Wirkungen, verschlungene Pfade. Am Ende führt uns die Bassdrum wieder auf den rechten Weg. Wie immer halt.

Man kann diese Review nicht schreiben, ohne auf einen "Primus inter Pares" hinzuweisen. Es handelt sich um den Gassenhauer "Love Supreme" von Peter Pardeike. Ein Club-Banger sondergleichen, der definitiv Potenzial zum Klassiker hat. Die hypnotische Vocoderstimme weckt Erinnerungen an Ricardo Villalobos' "Easy Lee". Der Track ist aber in sich selbst so gut, dass zu keiner Sekunde ein Vergleichs- oder gar Plagiatsverdacht aufkommt. Harte Arbeit macht sich bezahlt, und so wurden die Connaisseure und Pardeike gleichsam mit der Top-Platzierung in den Clubcharts belohnt. Verdient!

Peter durfte auch mit Kollege Olderic nochmals ran, ihr selbstreferentieller Track "Connaisseur" ist ein sehr hochwertiges Gewächs, vergleichbar mit einem Brunello Di Montalcino aus 2005. Aber auch Zeitgenossen, die sich aus Gaumengenüssen nicht allzu viel machen, dürften von Bassline-Monstern wie "Janus" vom Supertalent Human Machine in den Bann gezogen werden. "BBQ Techno" legt im Vergleich zu den ohnehin stattlichen Vorgängern nochmal ordentlich analog-glühende Kohlen nach, der "Spagat" zwischen Ribeye und Rave ist vortrefflich gelungen.