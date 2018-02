laut.de-Kritik Jede Spotify-Playlist versteht mehr von Stimmungsbögen. Review von Yannik Gölz

"Kennt ihr das überhaupt noch, wenn man bei alten Bekannten ins Auto steigt, sie noch eine uralte Bravo-CD im Handschuhfach liegen haben und auf einmal jeder darauf abgeht?", war der erste Gedanke meines Mitbewohners, als ich im Vorbeigehen erwähnte, die neue Bravo-Auflage besprechen zu dürfen. Und irgendwo hat der gute Mann recht, den Zeitkapsel-Faktor kann man den seltsam bunten CDs nicht absprechen, die vielleicht in unterschiedlicher Frequenz in fast jedem Haushalt des Landes herumfahren.

Da in Zeiten von Buzzfeed Nostalgie für die Zweitausender ein Ding ist, mit dem die Gesellschaft umgehen muss, liefert die Bravo nun zur 100. Ausgabe zusätzlich zu zwei Mal zwanzig Hits (Hits! Hits! Hits!) die zwanzig größten Hits (Hits! Hits! HITS!) der Bravo-Geschichte auf CD Nummer drei mit. Nostalgie aus der Brotdose, wenn man so will.

Dabei machen die etwa sechzig Titel erst mal nichts, außer schmerzlich jeglichen Poptimismus der vergangenen Jahre auszuprügeln. Denn wenn man die relativ wahllos zusammen gestellten Hits (HITS! HITS! HITS!) so durchhört, prasselt so viel substanzloser Pathos auf den arglosen Hörer ein, dass er nicht umhinkommt, sich wie damals zu fühlen, als er mit 13 – frisch in der edgy Punk-Phase – jede Form von Popmusik mit argwöhnischer Grummeligkeit beobachtet hat. Aber die Bravo gibt sich auch keine große Mühe, ihre Exponenten großartig zu vermarkten. Jede Spotify-Playlist versteht mehr von Stimmungsbögen.

Dann wechselt es halt von EDM-Ballade auf "Man's Not Hot" auf EDM-Ballade. "Durch den Monsun" zu "Hamma!". Mal Trauer, mal Fernweh, mal Empowerment, alles mit möglichst vagen, aber irgendwie großen Begriffen. Wie soll man die Emotionen in so einem hohlen Rahmen noch ernsthaft wirken lassen? Ob man wie der Mitbewohner zum Metaller oder wie ich zum unerträglichen Kern-Hipster wird, nach sechzig Bravo-Überhits versteht man im Detail, wieso viele Menschen mit bitterem Zynismus auf Popmusik reagieren.

Dabei gibt es ja durchaus gute Songs auf jeder einzelnen dieser Platten. "Nothing Was The Same" von Camila Cabello ist in Ordnung, "Friends" von Justin Bieber kann man definitiv so machen. Und tun wir gar nicht erst so, als wären Britney Spears' "...Baby One More Time" oder "Everybody" von den Backstreet Boys nicht absolut essentielle Teile jeder Kellerkneipen-Erfahrung um halb drei Uhr morgens. Aber welcher halbwegs vernünftige Mensch würde diese Songs jenseits von halb drei Uhr morgens im Bierkeller hören wollen?

Und da man neben 20 Semi-Retro-Jams auch 40 aktuelle Hits (HITSHITSHITS) im Einkaufswagen liegen hat, noch irgendwelche monumentalen Beobachtungen über den Status Quo der Popmusik? Es klingt alles einigermaßen gleich, nur das deutsche Zeug klingt noch mal ein wenig gleicher. Ich weiß, Schocker. Außerdem sind die Toten Hosen 2018 genauso mies wie "An Tagen Wie Diesen".

Eine gewisse LEA singt genau gleich wie alle weibliche Pre-Packaged-Sängerinnen, die sich nicht mal genug Persönlichkeit für einen Nachnamen zutrauen. Wir müssen irgendwann übrigens darüber sprechen, dass deutscher Mainstream-Pop gefühlt nur einen Typ Sängerin produziert. Und der ist aus irgendwelchen Gründen jedes Mal gleich submissiv, zahnlos und sterbenslangweilig. Da möge sich niemand je wieder über SXTN oder Schnipo Schranke beschweren: Die sind offenbar bitter nötig, bevor wir nur noch Reagenzglas-Gestört Aber Geil-Gaststimmen im Deutschpop vorfinden. Besagte Artists haben es übrigens auf diese drei Platten nicht geschafft, weil sie genau wie alle andere Musik mit mehr Biss als eine Silbermond-B-Seite im ersten Waschgang aussortiert wurden.

So wirklich lässt sich diese Jubiläums-Bravo einfach nicht beurteilen. Es ist mehr ein Gebrauchsgegenstand als eine Platte mit künstlerischen Absichten. Offensichtlich aus der Zeit gefallen, nicht umsonst erinnert uns Bausa daran, dass wir auch einfach A$AP Rocky via Spotify hören könnten. Und man munkelt ja auch, dass dieser Mix der Woche mindestens genauso viel musikalische Sinnhaftigkeit hat wie eine Bravo-CD.

Für alle, die noch nicht so recht in der Jetztzeit angekommen sind oder keinen besseren Weg kennen, einen großen Schlag Chartsongs auf einmal auf ihren Windows 95-Volksempfänger zu bekommen, denen sei diese Bravo herzlich empfohlen. Aber für alle Anderen ist der nachhaltigste Eigenwert dieses drolligen Relikts wohl der Plastikgeruch der Hülle. Und ob das einen Zwanziger wert ist, darüber kann man streiten.