laut.de-Kritik Mitgröl-Punkrock mit intimen Momenten. Review von Markus Kilian

Mit "Leben, Lieben, Leiden" lösen sich Unantastbar langsam aber sicher aus dem Windschatten der musikalischen Nachbarn Böhse Onkelz und Frei.Wild. Die aggressiven Krawallmacher der Vorgänger-Scheibe "Hand aufs Herz" weichen persönlicheren Nummern, wenngleich der obligatorische Rebellen-Einschlag hie und da natürlich noch durchklingen muss.

Etwa in "Nur noch diese Lieder", das die gewohnt sterile Rockatmosphäre rund um Sänger Joachim "Joggl" Bergmeister schlagartig im Tutti eröffnet. Gegen Ende greift "Im Gleichschritt in den Abgrund" die verblasste Mittelfinger-Attitüde des Einleitungsstückes noch mal auf, wodurch die thematisch fast intime Platte von den musikalischen Revolten geschickt eingerahmt wird.

Der Longplayer beherbergt einige Bestätigungshymnen, wozu auch der verklärte Mutmacher "Junge, wach auf!" zählt. Diese alternieren mit schmerzverliebten Titeln wie "Schlaflos", da schreit Sänger Joggl ins Mikrofon: "In meiner Welt lass ich mich weiter bluten und hoff, dass der Schmerz nicht vergeht". Die Fusion von autoaggressiver Lyrik und kontrollierter Gitarrengewalt schafft dabei ein stimmiges Bild.

Die insgesamt erfrischend authentischen Texte driften jedoch des Öfteren ins Weichgespülte ab: Bei "Wenn Du lachst, dann scheint die Sonne noch viel heller" ("Mein größtes Glück") verhindern Stahlsaitengewühl und tätowierte Raubeinstimme gerade noch den Kitsch-Ausrutscher. Natürlich dürfen auch die Revoluzzer-Gedanken nicht fehlen, die spätestens in "Ich bau alles neu" über die ungetrübte Klangkulisse geschmettert werden.

In der Dreiviertelstunde Hörerlebnis stören die glatt gebügelten Gitarrenkräfte allerdings nur selten die unaufgeregten Rhythmen und trauen sich kaum, aus dem altbewährten Akkorde-Universum auszubrechen. Da muss das friedvolle "Unsere Waffen" im beschwingten 12/8-Takt (!) geradezu als kreative Grenzüberschreitung angesehen werden.

Ansonsten bleibt auch strukturell oft alles beim Alten: Der Gitarrendampf drückt den zumeist gedoppelten Gesang regelmäßig nach vorne und unterstreicht das anschließende Chor-Echo, das nicht selten in Schunkel-Attacken à la "Oh-oh-oh" versinkt - eine gewisse Abnutzungsrate ist dabei unvermeidbar. Dass die Südtiroler auch anders können, zeigt das bewegte Intermezzo "Alles zerrinnt", worin Stahlsaiten und Stimmbänder für einen Moment aufatmen.

"Leben, Lieben, Leiden" liefert klinisch sterilen Deutschpunkrock zum Mitgrölen aus einem Guss. Leider erstickt die kontrastarme Platte so manche Experimentierfreude, was sich in durchschnittlichen Riffs und beinahe schüchternen Soli manifestiert. Und dennoch zeigen die 13 Songs eine recht konsistente Symbiose von Trauer und Aufstand, von Reflektieren und Revoltieren, wonach die Brixener eigentlich gar nicht so unantastbar erscheinen.