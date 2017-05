laut.de-Kritik Berlin, Bitches, Bargeld, Betäubungsmittel. Review von Dominik Lippe

Ufo361 ist also mittlerweile 3 Berliner. Eisern hält er an seinem Erfolgsrezept fest und kredenzt einen zähflüssigen, synthetischen Brei aus Trap-Beats und Auto-Tune. Durch diesen waten die Hörer knietief über eine Laufzeit von unglaublichen 100 Minuten. Auch inhaltlich bleibt Ufo seinem Kosmos aus Berlin, Bitches, Bargeld und Betäubungsmitteln treu. Frei nach dem Adenauer-Motto: "Keine Experimente!"

Hierzulande orientiert sich wohl kein zweiter Rapper derart konsequent am Trap nach internationalen Vorbildern. Umso mehr befremdet die Selbst- und vermeintliche Fremdwahrnehmung des Kreuzbergers: "Ufo, bitte hör' nicht auf zu rappen, bitte, bitte, wen soll ich dann biten?" Bei so viel abgekupfertem Sound und klischeehaften Inhalten, sollte der Berliner lieber die Füße stillhalten.

Kritikern begegnet Ufo361 mit der bewährten Til-Schweiger-Strategie: Die haten ohnehin alle nur, da sie neidisch sind und selbst nichts auf die Kette bekommen ("Du machst jetzt Auge, denn du machst keinen Cent."). Ein einfacher Weg, sich gegenüber redaktionellen Verrissen zu immunisieren. Scheinbar ist es zu schwierig, eigene Stärken zu unterstreichen oder sich mit möglichen Schwächen auseinanderzusetzen.

Textlich gönnt Ufo kaum Abweichungen vom eingangs erwähnten thematischen Vierklang. Im besten Fall preist er seine Carpe-diem-Attitüde ("Wann Wenn Nicht Jetzt") oder verwaltet seinen Hype ("Der Pate"). Dabei gäbe es laut "James Dean" mehr zu erzählen: "Zu viel Leid, hab' das alles geseh'n. Bitte scheiß' mal auf alle diese Them'n. Viel zu viele schlaflose Nächte, Tag und Nacht tausend Texte. Doch ich zeige keine Schwäche." Schade, einige Risse in der nichtssagenden Oberfläche kämen nicht nur der Kunstfigur Ufo361 entgegen, sondern entsprächen auch eher dem titelgebenden James Dean. Der Method Actor war immerhin bei weitem nicht nur "Frauenheld", sondern riss sich für seine Kunst förmlich das Herz aus der Brust.

Bei aller Kritik muss man Ufo361 jedoch eines zugutehalten: Er legt eine fast protestantische Arbeitsmoral an den Tag: "Nächtelang Arbeit, den Rahmen gesprengt. Während ihr nichts macht und alle verpennt, hab' ich geackert, mir alles erkämpft." Dieser Punkt geht tatsächlich an den emsigen Rapper. Immerhin erscheint "Ich bin 3 Berliner" gerade mal ein knappes Jahr nach dem ersten Teil und ist inklusive der Bonus-EP doppelt so lang wie "Ich bin ein Berliner".

Wie bereits auf den beiden Vorgängern versammelt Ufo361 wieder zahlreiche Szenegrößen um sich. Raf Camora, Xatar, Namika, Gzuz, Capital Bra, Joshi Mizu und Yung Hurn – von derart namhafter Unterstützung kann jeder aufstrebende Artist nur träumen. Dumm nur, dass die meisten Gastparts keine akustische Erholung verschaffen, sondern ebenfalls mit Klangeffekten beladen sind. Dabei verfügen Rapper wie Haftbefehl und Olexesh doch über Organe mit hohem Wiedererkennungswert, die keiner übermäßigen Korrektur bedürfen. Zumindest im Falle von Sido lässt der Audio Engineer Gnade walten und reduziert den Software-Einsatz auf ein Minimum.

Hanybal ist es mal wieder vorbehalten, für inhaltlichen Input auf einem sonst oberflächlichen Album zu sorgen: "Doch es könnte noch viel schlimmer sein, denn Menschen sterben wegen Bomben / Ihre Leichen zerfetzt auf dem Boden der Heimat / Andere haben dicke Konten, die beinah' platzen / weil sie anderen nichts lassen." Leider versinkt auch Hanys Vers in stimmlichen Verzerrungen, wodurch sich die ganze Auto-Tune-Misere offenbart, die jeden inhaltlichen Anspruch verunmöglicht. Hier korrespondiert der ernst gemeinte Inhalt in keiner Weise mit der extrem synthetischen Stilistik. Treibsandartig versinkt so jeder gut gemeinte Ansatz. Daran wird sich aller Wahrscheinlichkeit auch nichts ändern, wenn es Ufo361 auf 4 Berliner bringt.