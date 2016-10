laut.de-Kritik Abnutzungskampf eines Soundexperiments. Review von Jan Ehrhardt

"Lass sie ruhig labern / war schon da, bevor sie da waren", tönt Ufo361 zum Einstieg seines zweiten Mixtapes "Ich Bin 2 Berliner". Und weiter: "Nein, ich tue euch allen keinen Gefallen, früher hab ich euch doch gar nicht gefallen", "neue Songs / neue Saga / fick die Welt so wie Obama", "hab den Trapfilm in den Adern."

Mutige Worte des Kreuzbergers im Intro "Ich Hör Nicht Auf", die relativ einfach auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden können:

Zumindest der letzten Aussage lässt Ufo Taten folgen. Die Fortsetzung des erfolgreichen Mixtapes "Ich Bin Ein Berliner" gerät erneut sehr traplastig. Ufo361 scheint seinen Sound gefunden zu haben. Es ist ein Sound, der nicht nur gut zu ihm passt, sondern auch durchaus spannende Entwicklungsformen böte.

Und genau da kommen wir zu den anderen Punkten: Sicherlich war der Rapper in seiner heutigen Form noch nicht da, als 'sie' da waren. Wen meint er eigentlich damit? Am plausibelsten wäre wohl anzunehmen, er meinte damit seine 'Hater'. Und die gibt es natürlich erst, seit es ihn beziehungsweise seine Musik gibt.

Nimmt man es genau, gibt es Ufo361 so wie er sich heute darstellt noch gar nicht allzu lange. Gehyped und groß gehandelt wurde er tatsächlich schon eine ganze Weile. Verbindungen zum Azzlackz-Lager wurden ihm nachgesagt. Es kursierten gar Gerüchte über einen möglichen Plattenvertrag beim Label von Hafti, Celo & Abdi, Hanybal und co. Doch dann wurde das bereits angesprochene erste Mixtape plötzlich doch in Eigenregie produziert und veröffentlicht. Mit neuem Sound und neuem Image. "Ich Bin 2 Berliner" folgt dem exakt selben Schema. Noch immer kein Label. Gleicher Sound, gleiches Image: Trap, Autotune, Bitches, Drogen, Berlin, Bitches (hatten wir das schon?).

Und schon sind wir beim dritten Punkt: Nein, Ufuk tut 'uns' mit diesem Mixtape sicher kein Gefallen. Also meinem Gehör. Aber seinen Fans natürlich schon. Denn wenn man kommerziell immer unter dem Radar fliegt und plötzlich mit neuem Sound Erfolge feiert, dann genau diesen Sound 1:1 reproduziert, erfüllt man natürlich schon irgendwie irgendwo irgendwelche Erwartungen.

Jetzt könnte man verständlicherweise entgegenhalten: 'Ja wenn er damit erfolgreich ist, soll er doch genau damit weiter machen!' Und ich müsste dieser Aussage bedingungslos zustimmen. Das wäre ziemlich nachvollziehbar. Allerdings - und genau da kommen wir zum wichtigsten Kritikpunkt - erfüllt Ufuk mit "Ich Bin 2 Berliner" in keinster Weise den Innovationsanspruch, den er sich selbst im oben genannten Zitat auferlegt: "neue Songs, neue Saga.

Nein, mit seinen neuen Songs beginnt er keine neue Saga. Er wiederholt ständig die gleichen musikalischen Muster, sein Flow bleibt eindimensional und mit jedem neuen Hördurchlauf wächst der Verdacht, dass der Autotune-Effekt nicht nur als feine Raffinesse gedacht ist, sondern um sein fehlendes musikalisches und stimmliches Talent zu kaschieren. Da helfen auch die Gäste Nimo, Capital, Maxwell oder Greeny nicht, die sicher schon allesamt stärkere Parts abgeliefert haben.

Hörbar geraten möglicherweise noch "Scheiß Auf Eure Party" oder "Rache". Das war es dann aber auch schon. Ufos neues Mixtape ist letztendlich ein Abnutzungskampf an Trap-Beats und Autotune. Woanders mit Bedacht und Sorgfalt eingesetzt: gerne. Aber auf insgesamt 15 Titeln ohne wirkliche Variation? Eieiei.