Energetischer Post-Rock'n'Roll aus Spanien.

Toundra ruhen nicht gerne. Das weiß man spätestens, wenn man sie live erlebt hat. Statt wie im Post Rock üblich mit atmosphärischer Lightshow und sturem Blick auf Arthouse zu machen, toben die Spanier über die Bühne als müssten sie ein Hardcore-Publikum bespaßen. Demgegenüber stehen filigrane Harmonien – sowohl harter als auch zarter Natur. Siedelte das Quartett den Vorgänger "IV" eher in letzterem Segment an, forciert es die Heaviness nun deutlich.

Nach kurzem Intro donnert "Cobra" mit mächtigen Drums und aggressivem Riff herein. Nichts da mit üblicher Genre-Dynamik. Statt den Track erst minutenlang aufzubauen, bevor im Höhepunkt die vorgestellten Elemente kulminieren, stellen Toundra diesen vorne an.

Den herkömmlichen Ansatz – ruhiger, auf einer sehnsüchtigen Melodie basierender Beginn und späte Eruption – beherrschen Esteban Girón, David López, Álex Pérez und Alberto Tocados zwar ebenso ("Kingston Falls"). Doch die große Stärke der Musiker ist ihre oft völlig befreite Herangehensweise an Komposition. Das gleichzeitige Streben nach aggressiver Energie auf "Vortex" verhindert, dass die Parts zusammenhanglos ausufern.

Vom Elfminüter "Mojave" mal abgesehen, bei dem sie zu Anfang recht ausgiebig mit elektronischem Beat experimentieren und in schwerem Mid-Tempo-Groove schwelgen, überzeugt die Band durch straffe Songstrukturen. Selten verharrt sie zu lange auf einem Pattern. So bleiben die Stücke unberechenbar. Gerne verweben Toundra zwei Gitarrenmelodien ineinander, die oft zusätzlich eine interessante rhythmische Komponente aufweisen. In "Mojave" erreichen sie letztere durch Einsatz von Delay, in "Cruce Oeste" durch hypnotisches Arpeggiospiel, in dessen Fugen sich einerseits die zweite Gitarre und andererseits Pérez' Drumming einklinken.

Wer auf die instrumentalen Kapitel Long Distance Callings steht und psychedelische Klänge gern mit Ausflügen ins Brettharte kombiniert hört, kriegt auf "Vortex" die Vollbedienung. Die Grenzen des Post Rock überschreiten Toundra trotz ihrer Liebe zum Hardcore und einem spaßigen Promovideo mit den Thrash-Landsmännern von Angelus Apatrida (nachzusehen auf Toundras Facebook-Seite) zwar nie, doch innerhalb des Genres schaufeln und biegen sie sich ihre eigene Nische. Zumal sie in einem Punkt dann doch ausbrechen: in Sachen Energie. Nicht grundlos meint Quasi-Frontmann Girón: "Wir sind eine Post-Rock'n'Roll-Band!".