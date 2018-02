laut.de-Kritik Ganz große Handwerkskunst. Review von Tom Küppers

Eine "Best Of" der amerikanischen Soft-Prog-Jazz-Pop-Rocker Toto, was soll man dazu schon großartig sagen? Gehässig könnte man behaupten "40 Trips Around The Sun" sei Beschallungs-Nachschub für Schlupfhalbschuh-Träger beim Besuch der Gastronomie des Sylter Yachthafens. Oder aber man lässt sich darauf ein, dass Toto weit aus mehr auf der Pfanne haben als nur ihre Über-Hits "Africa" und "Rosanna".

Selbstverständlich muss die Frage erlaubt sein ob die Welt tatsächlich die offiziell zwanzigste (!) Toto-Zusammenstellung braucht. Das Verkaufsargument von "40 Trips Around The Sun" sind sicherlich die drei bis dato unbekannten Songs.

Der Opener "Alone" ist frisch eingespielt, und hält problemlos das Qualitätsniveau des letzten Albums "XIV". Satter Drum- und Percissiongroove, phänomenales Zusammenspiel von Saiten und Tasten (siehe auch das Lukather-Lick in der Bridge) und eine kapitale Hoolkine, fertig ist ein weiterer, zeitloser Hit. Für Toto-Fans sowieso - die erfreuen sich dazu an kleinen Details, wie im deutlich von The Police inspirierten Mittelteil. Aber besseren Pop-Rock mit Anspruch wird man in diesem Jahr vermutlich nicht zu Gehör bekommen.

Warum für "Spanish Sea" übrig gebliebene Aufnahmen des fünften Albums "Isolation" hervorgekramt wurden, ist innerhalb von zwei Takten klar. Das sagenhafte Rhythmus-Flair der beiden verstorbenen Porcaro-Brüder Jeff und Mike katapultiert den Hörer sofort zurück in die Achtziger - dieser Groove ist schlicht unkopierbar! Die zuckersüße Strophe (komplett mit dicken Akustikgitarren) und der treibende Chorus erzeugen eine schönen Spannungsbogen, der von einem Original-Achtziger-Tasten-Solo gekrönt wird. Ganz große Handwerkskunst.

"Struck By Lightning" entpuppt sich im Vergleich als konventionell arrangierter, jedoch unerwartet heftig pumpender Rocker mit kleinen Zeppelin-Licks und erstklassigem Lukather-Gitarren-Solo. Vielleicht nicht ganz so packend wie die beiden anderen 'neuen' Songs, dafür hervorragend zur klar rockorientierten Dramaturgie von "40 Trips Around The Sun" passend.

Denn das ist vermutlich der größte Unterschied zu allen anderen Best-Of-Compilations dieser Ausnahmeband: Songs wie "I'll Supply The Love", "Afraid Of Love", das irrwitzige "Jake To The Bone" und natürlich "Hold The Line" zeigen ganz klar, das Toto nicht ausschließlich auf Schmusekurs unterwegs waren. Sehr empfehlenswert!