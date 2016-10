laut.de-Kritik Der deutsche Radiopop braucht ganz dringend einen Arschtritt. Review von Jeremias Heppeler

Wer sich fragt, warum wir immer wieder mit Tim Bendzko-Songs konfrontiert werden, der erhält am Ende von "Immer Noch Mensch" die Antwort: "Das ist der Grund warum ich Lieder sing' / weil mir sonst das Herz zerspringt / weil ich mir alles von der Seele schreib' / ich bin die Schwere so leid (...)/ ich sing nicht für den Applaus/ gehört zu werden reicht mir auch".

Die abschließenden Zeilen werfen allerdings eine Menge Fragen auf. Wie genau ist das mit dem Applaus gemeint? Gilt dieser doch durchaus als (Brot des für gewöhnlich am Hungertuch nagenden Künstlers. Und wie zur Hölle müssen wir die Passage mit "gehört zu werden" verstehen – reicht dem erfolgsgewohnte Sänger der bloße oberflächliche Radiohit aus? Entweder präsentiert sich hier Bendzko als unfassbar ehrlicher oder als extrem unpräziser Texter!

Bei genauerem Hinhören beinhaltet das dritte Soloalbum des Berliners einen ganzen Taubenschlag solch seltsam unkonkreter, hardcore-blumig ausgeschmückter Textsequenzen. Den hadernden Method-Melancholiker, den es vor lauter aufgestauter Songwut und liederlichen Leid fast verreißt, nimmt man dem Sänger angesichts des durchdringend harmlosen Songgewands von "Warum Ich Lieder Singe" jedenfalls beim besten Willen nicht ab.

Der Vorwurf der erbarmungslosen Kommerzialisierung entkräftet Tim Bendzko, der die Nationalhymne zum Bundesligaauftakt schmetterte, jedoch durch den Erscheinungstermin seiner neuen Scheibe. Nachdem er 2013 die deutsche Popszene in Grund und Boden planierte, Doppelplatin, Echos, Goldene Kameras und 1 Live Kronen hortete und eindeutig auf dem Weg zu Deutschlands Herz-Schmerz-Barde Numero Uno war, ließ er sich zunächst einmal gehörig Zeit mit seinem neuesten Werk.

Der Hype flaute ab und neue Platzhirsche besetzten die mit Wandtattoo geschmückten Wohnzimmer deutscher Mainstreamhörer. Bendzko war das gleichwohl egal. Er konzentrierte sich auf Fernsehauftritte – und Musik. Und das hört man "Immer Noch Mensch" durchaus an, die elf Songs sind engmaschig verwoben und allesamt unfassbar eingängig. Kurzum: Die Dinger gehen ab dem ersten Hördurchgang runter wie Öl, hinterlassen dementsprechend aber auch schmierige Pfützen mit faden Beigeschmack.

Zuerst kratzt und scheppert da nur so ein kaum wahrnehmbares Hintergrundrauschen, die musikalischen Begleiterscheinungen werden auf ein absolutes Minimum herunter geschraubt. Den Hintergedanken dieses Aufbaus durchschauen wir problemlos: Als Bendzkos Stimme ins Album kracht, hat das alleine aufgrund des massiven Lautstärkekontrasts echten Kometen-Charakter.

Die erste Minute von "Beste Version" klingt ganz bewusst anders, nämlich stimmlich ausgereifter, erwachsener (Pfui!), irgendwie seltsam neben der Spur und ohne wirklich Neues zu wagen. Nach einer Minute schlägt die Komposition dann doch noch einen Haken in bekannte Gefilde und verkommt zur aalglatten Popballade. In der Folge wird alles schlimmer: "Keine Maschine" entrollt sich als der gefühlt identische Song, nur dass das alles jetzt noch ein wenig mehr nach Kaugummi und Computer und Max Giesinger klingt.

"Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern / mit meiner Wut und der Euphorie / keine Maschine, ich lebe von Luft und Fantasie / Es gibt noch so viel außergewöhnliches zu erleben ..." Die zweite Vorabsingle "Leichtsinn" klingt dann beinahe so, als hätte Peter Maffay Tim Benzdko mit dem Soundtrack für ein neues Tabaluga-Album beauftragt: "Du kannst das Leben leicht nehmen / auch wenn es das nicht ist / wir leben eh in einer Scheinwelt/ hier kannst du sein was du willst ..."

Es wird deutlich, dass es vor allem Tim Bendzkos Texte sind, die aus "Immer Noch Mensch", einem langweiligen bis soliden Radioalbum, eine wirklich kaum zu ertragende Scheibe machen. Alles dreht sich um dieses lahmarschige lyrische Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Das da vor sich hin hadert und all die Songs in die Welt blasen muss, um sich endlich frei zu fühlen. Frei. Frei. Frei. Frei. Frei. Von all den bitteren Künstlerproblematiken. Und all den Oberflächlichkeiten. Ums Mensch sein. Und ums fühlen. Fühlen. Fühlen. Fühlen. Und ums Glauben. Und natürlich auch ums Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Du. Und ums wie wir sind. Wir. Wir. Wir. Wir. Wir. Ums nicht verstanden werden. Ums in die Fantasie flüchten. Und dann wieder von vorne - die Phrasenschweine explodieren in jedem Song aufs Neue in kitschigen Scherben.

Auch weil sich die Texte doch massiv gleichen, sind auch die Kompositionen, die sich zum Großteil als Pianoballaden entfalten, nur selten voneinander zu unterscheiden. Trotzdem stechen einige Titel heraus: Einerseits der Titelsong, weil er von fast zerbrechlichen Orgelsounds getragen wird, und Bendzko von ganz angenehm eingesetzten Chorelementen unterstützt wird.

Und "Winter", weil es so offen und ehrlich Verletzlichkeit zur Schau stellt und im ungewöhnlichen Format von knapp zwei Minuten alles sagt, was er sagen will. Hier zeigt Tim Bendzko, dessen Stimme über weite Teile dieses Werks merkwürdig eintönig klingt, seine technischen Varianten und Stärke. "Woran soll man glauben, wenn die Liebe nichts taugt / Wo ist die Zuversicht, wenn man sie braucht / kann man verbergen, dass das Herz gefriert? Der Winter ist hier..." Vermutung: Sollte dieser Song eine Single werden, dürfte er sauber durch die Decke gehen.

Nach elf neuen Tim Bendzko-Songs fühlt man sich ein wenig leer. Denn von "Immer Noch Mensch" bleibt irgendwie nichts hängen. Also wirklich gar nichts. Niente. Diese Scheibe kennt keine Tempowechsel, keine Überraschungsmomente und dümpelt bis auf ganz wenige Ausnahmen munter einschläfernd vor sich hin. Dass sie ihr Publikum finden wird, steht indes außer Frage.

Die Platte richtet sich direkt an sein Zielpublikum, das diese Herzschmerz-Tiraden ohne Zweifel in Grund und Boden feiern wird. Zur Verteidigung muss angeführt werden, dass sich der Musiker in Eigenregie um Instrumentierung und die reduzierte Produktion kümmerte. Führt man sich jedoch vor Augen, was sich in diesem Jahr schon alles getan hat, dann wirkt das Gesamtkonzept Tim Bendzko doch unfassbar harmlos und vorhersehbar. Der deutschsprachige Radiopop braucht ganz dringend einen Arschtritt.