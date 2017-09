laut.de-Kritik Im Auenland hört man Prog Rock-Hausmannskost. Review von Jürgen Lugerth

Seit dem Überflieger-Album "March Of Progress" (2012), diesem makellos funkelnden Diamanten am Prog Rock-Himmel, habe ich die Briten Threshold für immer ins Herz geschlossen. Überragende Livekonzerte, die der einzigartige Sänger und Frontmann Damian Wilson mit seiner offenen, herzlichen und spontanen Art zu wahren Feiern des Lebens machte, taten ein Übriges.

Leider und für viele Fans sowohl bedauerlich als auch unerklärlich musste (?) Damian noch vor der Fertigstellung dieses Albums die Band verlassen. Und so ziert nicht seine charismatische Stimme die Songs des neuen Werks, sondern der Gesang von Glynn Morgan, der schon Mitte der Neunziger mit Threshold zusammenarbeitete. Was hinter den Kulissen passierte und warum es zu diesem plötzlichen und gravierenden Wechsel kam, ist nicht bekannt. Zurück bleibt ein richtiggehender Schock.

Wenden wir uns dem aktuellen Album trotzdem so vorurteilsfrei wie möglich zu: "Legends From The Shires". 'The Shire' ist das Auenland aus "Herr der Ringe", wo die kleinen Hobbits hausen. Anscheinend gibt es nun aber mehrere Auenländer. Des Weiteren fällt auf, dass Threshold dieses Mal offensichtlich mit einer CD nicht hinkommen. Es muss ein Doppelpack sein.

Nicht ungefährlich, denn nachdem auch das letzte Album "For The Journey" (2014) ein exzellenter Dreher war, möchte man kaum glauben, dass die Mannen um Haupt-Songschreiber und Gitarrist Karl Groom in der Zwischenzeit so viele gute Ideen angesammelt haben, um ohne Qualitätsverlust gleich zwei Silberlinge zu füllen.

In der Tat gibts am neuen Werk einiges mehr auszusetzen als an den besagten Überfliegern. So sind auf "Legends From The Shires" zum einen offensichtlich viele Gesangsmelodien noch für Damian Wilson und seine spezielle Intonation geschrieben worden. Dies füllt Glynn Morgan mit seiner deutlich eindimensionaleren Hardrock-Stimme nicht aus. Seinem Gesang fehlt das gewisse Feeling, die Höhe, die Brillanz. Und so werden die Stücke einfach nur gesungen, nicht 'zelebriert' - bei dieser Band ein gravierender Unterschied.

Die Bandkollegen spielen dazu wie gewohnt gekonnt auf hohem Niveau. Dennoch fehlen die herausragenden Kompositionen, das Zwingende, das Überraschungsmoment. Auch wenn der ganz spezielle Threshold-Stil mit seinen oft kompakt drängenden Riffs, den verträumten Keyboard-Passagen und den schön schwebenden Melodien jederzeit zu identifizieren ist, vermisse ich solche Überstücke in der Qualität und Eigenständigkeit von "Ashes", "The Hours" oder "Don't Look Down". Vieles klingt, als ob da und dort aus diesen Meisterwerken zitiert wurde. Beim langen "The Man Who Saw Through Time" fällt das besonders auf.

Andere Bands würden sich nach Stücken wie "Small Dark Lines", "On The Edge" oder "Superior Machine" wohl die Finger lecken, Threshold aber haben die Messlatte für sich selbst doch zu hoch gelegt, als dass sie mit zu vielen Selbstzitaten durchkommen würden. So gefallen am Ende die drei verspielten "The Shire"-Zwischenspiele fast noch am besten, aber auf einen Mainstream-Abschluss wie "Swallowed" kann man gut verzichten.

Keine Frage, Threshold sind immer noch eine tolle Band. Aber sie hätten sich lieber kürzer gefasst - und ihren alten Sänger behalten. Und so gibt es dieses Mal nur solide, handfeste Kost aus dem Auenland. Auch nicht schlecht. Wer aber ein richtiges Festmahl für seine Ohren will, greift besser auf die zwei vorherigen Alben zurück.