laut.de-Kritik Eine Platte wie ein Unfall: Man kann einfach nicht weghören. Review von Ulf Kubanke

Zugfahren ist romantisch und entspannend? Ein Balsam für die Seele während schmucke Landschaften vorbeiziehen? Vergesst es! Hier kommen die Residents und liefern auf "The Ghost Of Hope" eine Chronik von 19 Zugunglücken des 19. Jahrhunderts voller Blut, Schmerz, Tragödie und Tod. Einmal mehr verpackt in ihre einmalige Mischung aus familienfreundlicher Unterhaltungsmusik und verstörender Collage.

Wie es sich für ein zünftiges Residents-Werk gehört, setzen sie dabei lediglich vordergründig auf den Schockeffekt. Entsprechend lohnend ist die Beschäftigung mit ihrem doppelten bis dreifachen Boden. Die Philosophie dahinter: Fortschritt und maschineller Segen fordern - genau wie der Teufel - stets unerbittlich ihren Preis. Nichts ist umsonst, außer der hier ausgebreiteten Endlichkeit des Lebens. Wer die Beruhigungspille des Komforts sucht, erhält gratis den Wahnsinn dazu.

Ihr Stilmittel ist ein ebenso kruder wie einleuchtende Cocktail aus fragmentarischer Reportage plus Storytelling, der dauernd in Gefahr schwebt, sarkastisch zerbrochen oder musikalisch dekonstruiert zu werden. Wer auch immer die Residents sein mögen: Hier macht tatsächlich eine Bande ca 70-jähriger Senioren eines der schrägsten und interessantesten Konzeptalben überhaupt und stochert mit zeitlosen Finger in der Wunde menschlicher Technikhörigkeit und Hybris.

Die unfassbarerweise ein halbes Jahrhundert lang gewahrte Anonymität der Mitglieder fungiert dabei als optimaler Katalysator. Ihre surreale Augapfelgestalt ist immun gegen jede Form optischer Alterserscheinung und wirkt stets um Welten dämonischer als alles Satanistenstyling in Black Metal und Co. Doch das ist nur die halbe Miete.

Diese freundlichen Boten des Unheils funktionieren hier sieben Songs lang vor allem, weil ihr musikalisches Könnertum nicht nur große Kunst, sondern ebenso große Unterhaltung beschert. "Death Harvest" ist einer der vielen Gänsehautmomente. Sonnenschein, Kinderlachen und zwitschernde Vögel erwarten die hörbar nahende Eisenbahn. Der anscheinend entgleisende Zug bringt aus der Idylle heraus eine entlang den Gleisen rastende Picknickgesellschaft um. Verpackt in schwelgende Filmmusiksounds geht es lakonisch "from pleasures of a picknick day into eternity."

Besonders der Kontrast aus mitunter geradezu unverschämt folkiger Melodik und dem Einbruch des akustischen Grauens macht das ganze so intensiv. "Shroud Of Fire" etwa würde musikalisch auch als heroisierende Partytrack auf das Wohl des Schienenverkehrs funktionieren, wäre da nur nicht dieser beunruhigende Text und das plötzliche Schrillen im Hintergrund.

Mein ganz persönlicher Favorit ist die ebenso pathetisch wie kaputt rockende Psychedelik in "Train Vs Elephant" samt grandios effektiver Gitarre. Gleichwohl kann man sich auch dem Sog des gesamten Albums nicht entziehen. Eine Platte wie ein Unfall: Man kann einfach nicht weghören. Intensiver kann Kunst kaum sein.