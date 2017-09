laut.de-Kritik Die New Yorker mutieren zu einer fast normalen Rockband. Review von David Hutzel

Der wichtigste Grund, warum The National in der Vergangenheit insbesondere von der Gruppe der intellektuellen Musikliebhaber so geschätzt wurden, ist ein trivialer. Die Band transportierte eine überwältigende Intimität in ihrer Musik. Selbst dann, als sie - wie es seit ihrem besten Album "High Violet" häufiger passierte - bereits in Kontexten agierte, in denen eine solche Empfindung eigentlich nicht möglich ist: Late-Night-Talkshows vor Millionenpublikum, Multifunktionsarenen und Festivals mit angeschlossenen Rummelplätzen.

Stets standen dort diese fünf leicht verschrobenen Männer mittleren Alters im Raum. Nicht besonders hip für eine Band aus New York, eher etwas nerdig. Da säuselte dann Sänger Matt Berninger mit seinem angenehmen Bariton etwas ins Mikrofon. Mit dem Weinglas als Zepter lenkte er die Blicke des Publikums, schrie bisweilen einige Zeilen laut heraus oder badete in der Menge. Soweit war Berninger schon länger der perfekte Frontmann einer Rockband.

Auf der anderen Seite redete er zwischen den Songs nur wenig, gab sich eher verschlossen. Gemeinsam mit den anderen Bandmitgliedern verschmolz diese strikt selektive Hinwendung zu bekannten Rockismen zu einem zerfahrenen Bild, das viele Menschen verwirrte, da man sich als Zuschauer oft nicht beachtet fühlte. Andere wiederum - siehe die eingangs erwähnten Intellektuellen, etc. - schätzten die Band genau deshalb: Weil sie sowohl live und umso mehr auf ihren Alben als Archetypus eines neuen Rockband-Konzepts durchgehen konnte, die angenehm entrockt schien.

Von dieser Idee lässt das siebte Studioalbum der US-Amerikaner, "Sleep Well Beast", nicht mehr viel übrig. Denn obwohl die Band nach wie vor keine Pop-Songs im klassischen Sinne schreibt, basieren viele der Texte auf Hooks und die Instrumentals auf Riffs. Die erste Single "The System Only Dreams In Total Darkness" legte hier bereits im Mai alle Karten offen auf den Tisch. Ähnlich energetisch gehen nun "Turtleneck" und "Day I Die" zu Werke. Immerhin bleiben diese Songs im Ohr wie nur wenige andere von The National zuvor, "Mr. November" einmal ausgelassen.

Auf "Sleep Well Beast" haben die beiden Gitarristen Aaron und Bryce Dessner wieder das Gros der Musik geschrieben. Bisher verstanden sie es allerdings als Herausforderung, ihr Hauptinstrument so weit wie möglich in den Hintergrund zu produzieren und Songteile, die leicht mit ausufernden Gitarrenparts zu füllen wären, mit Bläser-, Streicher- oder sonstigen Arrangements zu instrumentieren. Jetzt gestehen sie der E-Gitarre deutlich mehr Raum zu, was oft in Gitarrensoli mündet. Natürlich sind diese meist klanglich perfekt ausgefeilt. Den Reiz jener unausgesprochenen Rockismen der Vergangenheit vermisst man genau dann jedoch am meisten.

Die Palette der verwendeten Sounds gestaltet sich vielfältig wie immer. Da tauchen dann am Anfang von "Empire Line" geschickt versteckte Marimba-Spielereien auf. Drummer Bryan Devendorfs Grooves sind überdies oft mit klackernden Beats verwoben (einige davon mit Mouse On Mars produziert). Doch während ersteres einen nicht gleich zu Tom Waits werden lässt, macht einen letzteres nicht zwangsläufig zur Avantgarde-Band. Insgesamt hört sich das Soundgewand eher nach einem zwar erfrischenden, aber in den wenigstens Fällen zu Ende gedachten Experiment an. So wird man bisweilen National-typisch von vielen verschiedenen Klängen überflutet, Momente überwältigender Dichte entstehen aus diesen aber nur selten.

Das einminütige Aufbäumen von Streichern und Synthesizern am Ende von "I'll Still Destroy You" ist ein solcher. Gäbe es dieses Aufbäumen an einigen Stellen nicht und hätten The National mehr langsame, abgewetzte Klavier-Songs wie "Born To Beg" oder "Nobody Else Will Be There" auf den Langspieler gepackt, man würde die Band vielleicht eher für eines ihrer vielen Seitenprojekte halten.

Die Band hat die wohl größte Veränderung in ihrer Geschichte hinter sich: The National haben sich zu angehimmelten Rockstars entwickelt. "Young mothers love me / Even ghosts of girlfriends call from Cleveland", besingt Berninger diese Entwicklung in gewohnt tragisch-ironischer Manier in "Day I Die". Bryce Dessner ist sich der Schwierigkeiten der wachsenden Band bewusst, als er kürzlich dem Musikexpress sagte: "Irgendwann wird das Erlebnis für unsere Fans nicht besser, je größer die Hallen werden. Schauen wir auf die Künstler, die wir lieben, und ihre Karrieren, zeigt sich, dass man sich in erster Linie um die Fans kümmern muss, die man hat, und nicht um die, die man vielleicht dazugewinnt."

Zumindest auf "Sleep Well Beast" klappt das nur stellenweise. Die fünf Musiker sind der Illusion ihrer Intimität entwachsen und nun eine fast normale Rockband. Eine, die noch immer mit verschrobenen Klängen in den Bann ziehen kann. Aber auch eine, die um die Wichtigkeit von Songs weiß, die größere Massen begeistern. In Talk-Shows, Arenen und auf Festivals.