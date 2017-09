laut.de-Kritik Mehr Bombast, mehr Hooks, mehr Kitsch. Review von Toni Hennig

Die Karriere von The Killers aus Las Vegas verlief in den letzten Jahren alles andere als reibungslos. Bassist Mark Stoermer und Gitarrist Dave Keuning erlebt man bei den Deutschlandshows im Frühjahr 2018 schon nicht mehr. Sie wollen sich privaten Angelegenheiten widmen, heißt es. Sie bleiben jedoch ein fester Bestandteil dieser Band. Weiterhin konnte ihr letztes Studioalbum "Battle Born" Kritiker und Fans nicht wirklich begeistern. Daher soll "Wonderful Wonderful" die Amerikaner musikalisch wieder in die Spur bringen.

Der Opener und Titeltrack deutet zunächst mit der stoischen Post-Punk-Gitarre von Dave Keuning und seinen majestätischen Bläser- und Streicherarrangements aus der Steckdose tatsächlich darauf hin, dass die vier Musiker auf dieser Platte an die Qualität früherer Werke anknüpfen können. Trotz der dramatischen Melodieführung kann dieser Song eine gehörige Portion Groove aufzuweisen. So hätte man es sich auch auf den folgenden Nummern gerne erhofft.

Danach fahren The Killers alles auf, was das Aufnahmebudget hergibt. Als Hauptproduzent hat man sich Jacknife Lee gesichert, der in der Vergangenheit für U2, R.E.M., Taylor Swift und Robbie Williams an den Reglern tätig war. Außerdem zeichnet Alan Moulder für den Mix einiger Tracks verantwortlich und Woody Harrelson spricht ein paar Zeilen. Um alle Leute, die sich an dieser Scheibe beteiligt haben, aufzuzählen, reicht eine Seite im CD-Booklet kaum aus.

In "The Man" darf dann Erol Alkan hinter das Mischpult. Der Song führt mit dem funkigen Gitarrenspiel und den Soul-Chören direkt auf die Tanzfläche. Trotzdem bewegt man seine Hüften zu diesem steifen und aalglatten Disco-Track nicht unbedingt gerne. Wenn sich Brandon Flowers' Falsett in "Rut" zu hymnischen Pianosounds im Nino-de-Angelo-Stil zu einer Melodie aufschwingt, die vor Pathos nur so trieft, dann hat man die Grenze zum Schlager längst überschritten. Den Tiefpunkt auf dieser Platte bildet diese Nummer aber keineswegs.

"Run For Cover" klingt, abgesehen von seinen wavigen The-Cure-Gitarren, wie der bemühte Versuch, sich Sympathiepunkte bei den Anhängern zu verschaffen, die sich ab "Day & Age" allmählich von der Band distanziert haben. Im Grunde zielen The Killers mit dem aufgeblasenen Refrain, der sich allerdings hervorragend im Ohr festsetzt, eher auf die großen Arenen rund um den Globus. Wenigstens treibt Ronnie Vannucci mit seinem repetitiven Schlagzeugspiel "Tyson Vs Douglas" wunderbar nach vorne. Von einer Rückkehr zu den Wurzeln kann man dennoch kaum sprechen.

"The Calling" schlägt dann gegen Ende endgültig dem Fass den Boden aus. Dave Keuning bedient sich auf diesem Track nahezu unverschämt an dem bluesigen Gitarrenklängen von Depeche Modes "Personal Jesus". Zusätzlich bettet man sie in einem schwülstigen und klebrigen R'n'B-Kontext ein. Selbst die von Stuart Price produzierte Discofox-Schmonzette "Out Of My Mind" reicht an das Fremdschampotential dieses Songs nicht heran.

Letzten Endes bläst die Band ihre Musik zu etwas Größerem auf, als sie ist. Die vier Musiker wollen mit dieser Platte alles auf einmal: mehr Bombast, mehr Hooks, mehr Kitsch. Wenn Brandon Flowers zum Schluss falsettartig zu sphärischen Electro-Pop-Klängen "Have All The Songs Been Written?" singt und Mark Knopfler seine letzten unmotivierten Akkorde zupft, sollte man dies auf jeden Fall als Warnung auffassen.

"Wonderful Wonderful" birgt wahrlich keine kreativen Höhenflüge. Das Album bietet zwei bis drei recht ansprechende Songs, der Rest taugt teilweise nicht mal mehr als B-Seite. Dass diese Band eventuell zu einem späteren Zeitpunkt mit einer relevanten Platte zurückkehrt oder gar in gigantische U2- und Bruce-Springsteen-Sphären vorstößt, kann man sich angesichts dieser Darbietung, über die man gut und gerne schweigen würde, schwer vorstellen.