laut.de-Kritik Groovebombe aus R&B/Soul und schneidigem Latin-Hardrock. Review von Ulf Kubanke

Carlos Santanas Karriere dauert mittlerweile ein halbes Jahrhundert. Sein Weltbild veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte kaum: Je übler der von Menschen geschaffene Horror auf unserem Planeten wütet, desto wichtiger sei es, dass man weiße Magie der dunklen Energie entgegensetzt. Vom Tellerwäscher zum Gandalf des Rock!

Kaum jemand im Showbiz-Olymp ist so glaubwürdig. Mit seinem Vermögen unterstützt er zahllose gemeinnützige Projekte. Das Album "Power Of Peace" spiegelt die spirituelle Ebene dieses Engagements. Mit den Isley Brothers findet er verwandte Seelen. Gemeinsam zünden sie eine höllische Groovebombe aus verschwitztem R'n'B/Soul und schneidigem Latin-Hardrock.

Besonders Ron Isley, Gründungsmitglied der legendären Pioniere, teilt Santanas Sichtweise. Bereits auf dem letztjährigen Release "Santana IV" sang er zwei Lieder. Doch nun legen die beiden Freunde erst so richtig los. Isleys Leadvocals prägen diese Tracks ebenso stark wie Santanas Gitarre. Von wuchtiger Wildheit bis hin zu smoothem Crooning holt er so viel aus seiner Stimme heraus - man mag kaum glauben, hier einen tatsächlich 76-jährigen Veteranen zu hören.

Beide harmonieren perfekt miteinander. Anders wären die Aufnahmen auch kaum möglich gewesen. Alles wurde live im Studio miteinander ohne Proben eingespielt. Reingehen, losjammen, aufnehmen, boom! Immer wenn Isley so richtig loskoffert, wandelt sich Santana ebenfalls vom eleganten Gentleman zum breitbeinigen Hardrock-Gitarrero. Sobald Ron den Pegel herunter fährt, mutiert auch Santana zurück zum filigranen Klangzauberer. Höchst beeindruckend, wie die beiden Hauptakteure einander blind verstehen.

Die Nebenrollen überzeugen nicht minder. Im Grunde ist es ein echtes Familienprojekt geworden. Bei den Santanas sticht Gattin Cindy Blackman Santana hervor. Neben den Drums gehen große Teile der Arrangements und Produktion auf ihr Konto. Das sanfte "I Remember" ist eine reine Cindy & Carlos-Komposition, bei der sie auch gleich den gesanglichen Löwinnenanteil übernimmt. Von den Isleys spielt Ernie den Part der Rhythmusgitarre. Als Backing-Vokalistinnen treten die Töchter Kandy und Tracey Isley in Aktion.

Bis auf das genannte Stück drehen sich hier ausschließlich Fremdkompositionen auf den Plattenteller. Das spielt jedoch kaum eine Rolle. In der Tradition von Soul, Blues, Folk oder Jazz reicht man Songs ohnehin herum wie einen Weinkrug. Und Santana hat bekanntermaßen schon 1970 Fleetwood Macs "Black Magic Woman" ultimativ erobert. Die Vorliegenden Interpretationen klingen entsprechend stark und ausnahmslos eigenständig.

Bei der getroffenen Auswahl wird es wieder spirituell. Sowohl Ron als auch besonders Carlos glauben an einen Grundkanon von Liedern, deren positive Kraft die menschliche Seele läutert, tröstet und nährt. Santana sieht es seit jeher als seine Aufgabe an, diese Dynamik von Friedfertigkeit und Liebe emsig immer wieder aufs Neue zu erfrischen und in jeder Gegenwart zu verankern.

Die Kandidatenliste ist entsprechend erlesen. Vorhang auf für die Chambers Brothers ("Are You Ready," "Love, Peace, Happiness"), Stevie Wonder ("Higher Ground"), Billie Holiday ("God Bless The Child"), Curtis Mayfield ("Gypsy Woman"), Muddy Waters bzw. Willie Dixon ("I Just Want To Make Love To You"), Marvin Gaye ("Mercy Mercy Me") sowie Dionne Warwick ("What The World Needs Now Is Love Sweet Love").

Von den stürmischen Nummer kristallisieren sich besonders das funky "Are You Ready" und die räudige, sehr heavy angeschlagene Fassung von Stevie Wonders "Higher Ground" ("Innervision" 1973) heraus. Wer die weniger deftigen Töne bevorzugt, mag ein Ohr auf die kongeniale Variante von Marvin Gayes "Mercy Mercy Me" ("What's Going On" 1971) werfen. Schlussendlich gelingt den Beteiligten eine herausragende Platte, die in Sommer wie Winter gleichermaßen einheizt.