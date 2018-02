laut.de-Kritik Dionysos in Ketten: Jim Morrisons letzter großer Auftritt. Review von Giuliano Benassi

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Auftritt in einer Katastrophe enden würde, war sehr hoch. Als die Doors am 29. August um zwei Uhr morgens auf die Bühne traten, war der vierte Tag des größten Musikfestivals, das jemals stattgefunden hat, gerade angebrochen. Längst war es außer Kontrolle geraten.

Statt der erwarteten 300.000 Zuschauer waren fast 700.000 gekommen, die meisten ohne Ticket. Bald waren die dürftigen Wellblechzäune niedergerissen, und das riesige, windige Areal an einem Hang der beschaulichen Insel wurde zum "free Concert". Im Gegensatz zu Woodstock herrschten aber weniger Peace & Love als große Anspannung. Immer wieder gab es Brände, die Hell's Angels sorgten für Chaos, Aktivisten stürmten auf die Bühne. So auch bei Joni Mitchell am Nachmittag zuvor. Die kanadische Singer/Songwriterin war vom Publikum ausgepfiffen wurde, weil sie mehr Respekt für die Künstler eingefordert hatte.

Als sich die Doors nach Emerson, Lake & Palmer auf die Bühne trauten, schien die Stimmung etwas ruhiger. Die Band hatte selbst große Probleme: Im März 1969 hatte ein betrunkener Jim Morrison in Miami bei einem Konzert Polizei und Publikum herausgefordert. Ob er tatsächlich seinen Penis zeigte, wird sich wohl nie klären lassen. Jedenfalls flatterte ihm eine Strafanzeige ins Haus, die in den USA für großes Aufsehen sorgte. Die Doors mussten ihre erste große Nordamerika-Tour absagen, der Prozess hatte wenige Tage vor der Reise auf die Insel begonnen. Morisson drohten bis zu dreieinhalb Jahre Haft.

Die Isle of Wight sorgte für Abwechslung. In Europa war es erst der fünfte Auftritt der Doors überhaupt: 1969 hatten sie ihren vierten in Frankfurt absolviert. Eigentlich die Chance, mal wieder Gas zu geben. Doch die Band hatte offenbar keine Lust darauf.

Oder besser Jim Morrison, der neben Gesang auch für die Stimmung verantwortlich war. Da es die Doors versäumt hatten, eine eigene Lichtanlage mitzubringen, beleuchtete ein einsamer roter Scheinwerfer die überschaubare Bühne. Womöglich war es Morrison selbst, der entschieden hatte, nahezu im Dunkeln aufzutreten. Fest steht, dass der größte Teil des Publikums nichts sah.

Doch auch alle Lampen Großbritanniens hätten es nicht spektakulärer gemacht. Ray Manzarek bediente links leicht wippend seine Keyboards, John Desmore versteckte sich hinter seinem Schlagzeug, rechts zupfte Robbie Krieger scheinbar teilnahmslos seine Gitarre. In der Mitte, nahezu regungslos, stand Jim Morrison mit langen Haaren, Vollbart, weißem Hemd und dunkler Jacke mit südamerikanischem Muster. Seine Augen geschlossen, die Lippen dicht am Mikrophon. Eine gute Stunde lang.

Offenbar wollte er die Musik sprechen lassen, die Poesie seiner Texte. Und das gelang ihm vorzüglich. Seine Gefühle legte Morrison in seine Stimme, mal kreischend, mal flüsternd, stets für Aufmerksamkeit sorgend. "Wenigstens war er nüchtern und sang gut", fasste der damalige Manager der Band zusammen. Die Setlist war auch gut ausgewählt, mit dem räudigen "Roadhouse Blues" als einem der besten Opener überhaupt und "The End" als prädestiniertem Abschluss. Die grandiosen Versionen von "Back Door Man", "Break On Through (To The Other Side)" und "When The Music's Over" lassen darüber hinweg sehen, dass "Ship Of Fools" nicht so richtig reinpasst und "Light My Fire" mit 14 Minuten viel zu lang ausfällt.

Seine letzten Worte, "this is the end" sang Morrison ganz ruhig, bevor er mit einem leichten Knicks und den Händen in der Tasche von der Bühne trat. "Dionysus lag in Ketten", erklärte Keyboarder Manzarek über 40 Jahre später. "Irgendwie gelang es uns nicht, loszulegen. Jim war wegen dem Prozess in einer schlechten Stimmung", so Gitarrist Krieger. The Who, die nach ihnen auftraten und "Tommy" in voller Länge vorführten, spielten sie an die Wand, so Schlagzeuger Densmore.

Dennoch bleibt dieser Auftritt ein ganz besonderer. Sicherlich wegen seiner eigenartigen Intensität: Das Publikum schien ihn in dieser Form zu akzeptieren, denn die Katastrophe trat wider Erwarten nicht ein. Auch handelt es sich um den letzten dokumentierten Auftritt Jim Morrisons. Wenige Wochen später wurde er tatsächlich zu sechs Monaten Haft verurteilt, legte aber Einspruch ein und blieb vorerst auf freiem Fuß. Im Dezember absolvierte die Band zwei Konzerte, bevor sie im neuen Jahr ins Studio ging, um das Album "L.A. Woman" aufzunehmen. Noch vor Fortführung des Verfahrens starb Morrison am 3. Juli 1970 in Paris.

Ganze 48 Jahre hat es gedauert, bis der Isle of Wight-Auftritt nun in voller Länge erhältlich ist. Dafür hat sich Doors-Tontechniker Bruce Botnick um den klaren und gut abgemischten Sound gekümmert. Und es gibt sogar bewegte Bilder, die von Murray Lerner stammen, der einen Film zum Festival drehen sollte. Da das auch finanziell ein Riesenchaos war, erschien der Film erst 1995 mit dem Titel "Message To Love". Angesichts der schlechten Beleuchtung und Morrisons Reglosigkeit ist der Streifen kein Höhepunkt der Filmgeschichte, ohne seine Stage-Performance merkt man gar erst, wie nerdig der Rest der Band eigentlich spielt.

Dennoch ist er sehenswert, auch dank des Intros mit Bildern der Insel und des Geländes, vor allem aber wegen einer "Easy Rider"-Nachahmung mit einer schönen Norton und "Roadhouse Blues" als Untermalung. Wie eifrig Lerner bei er Sache war, zeigt sich auch daran, dass sein Material für einige weitere Filme gereicht hat, unter anderem zu Jimi Hendrix, Miles Davis, The Who und Leonard Cohen. Die DVD enthält auch eine kurze Dokumentation mit Interviews aus dem neuen Jahrtausend mit den weiteren Mitgliedern der Band und ihrem damaligen Manager.

Diese Veröffentlichung beweist mal wieder, welch toller Sänger Morrison im Schoße seiner Band war. Letztlich bewahrheiteten sich die Worte, die er auch hier inbrünstig vortrug: "Music is your only friend, until the end / Until the end, until the end".