laut.de-Kritik Eine Verschnaufpause für den Feminismus - mit Haftbefehl-Cover. Review von Max Brandl

History repeating – es stimmt schon: Jede Mode kehrt zurück, freilich in einer dem jeweiligen Zeitgeist gefallenden Variante. So konnte man auch abwarten, bis rustikal vorgetragener Rap auf monströsen Gitarrenriffs, landläufig Nu Metal genannt, hierzulande ein zweites Stelldichein feiert.

Lange Zeit war es recht still um das Genre, das irgendwo um die Jahrtausendwende seinen Zenith überschritt. Von Sittenwächtern der sich hier paarenden Stilrichtungen gerne als unangenehmer Ausrutscher der Musikgeschichte abgetan, machte Crossover aber durchaus Spaß. Man muss an dieser Stelle freilich nicht gleich Limp Bizkit sagen – kann man aber.

Schwierig war allerdings tatsächlich immer die Trias aus E-Gitarre, Sprechgesang und deutschen Texten: Das haben Blackeyed Blonde nicht wirklich hingekriegt, das haben sich Such A Surge nur auf wenigen Songs getraut und sowohl Humungous Fungus, Thumb als auch die H-Blockx beließen es – mehr oder weniger gekonnt – gleich ganz bei der Muttersprache des Genres.

Inzwischen sind rund 20 Jahre ins Land gezogen, Deutschrap hat sich im zweiten Anlauf prächtig entfaltet, und so liegt es auf der Hand, dass in irgendwelchen deutschen Kellern auch wieder Hartwurst produziert werden will. Auftritt The Butcher Sisters: Nimm die melodische Hit-Chemie von Kraftklub, die markerschütternden Drums von Machine Head, die brachialsten Riffs Deiner Lieblings-Metalband sowie die miesesten Sprüche der frühen K.I.Z. – und du stehst mittendrin im Moshpit.

Es ist eine helle Freude, derart unverkrampften und fett ausproduzierten 90er-Crossover im 2016er-Update zu hören. Hinzu kommt, dass die Knaben im Adidas-Tracksuit einen gepflegten Fick darauf geben, was man aktuell denken soll respektive sagen darf – und führen es vermittels todernst gebrülltem Vortrag ad absurdum. Ihr offizielles Debüt "Respekt und Robustheit" ist der Frauenarzt gewordene Sargnagel in Alice Schwarzers Erbe.

Songs wie "Schwanzvergleich", "Muskel" und "Pitbull" versuchen erst gar nicht, via ironischer Distanz oder doppeltem Boden trend-feministische Haltungen an den Mann zu bringen, wertvolle Beiträge zur Genderforschung zu liefern oder anderweitig konstruktive Gesellschaftskritik zu üben. Die Kritik lautet: Dein Pimmel ist zu kurz, dein Oberarm zu dünn, deine Karre untermotorisiert und deine Frau bei TBS im Tourbus. "Das hier ist Mannheim – der Name ist Programm."

Frontmann/MC Alex axtet sich von einer politischen Unkorrektheit zur nächsten: "Und wenn wir nach dem Workout duschen gehen, bist du ne Schwuchtel, wenn du nicht mit uns unter der Dusche stehst". Merkste selber, ne. Falls nicht, auch kein Problem, denn: "Die Girls stehen auf Eigentum, nicht Intellekt".

Während sich Deutschrap 2.0 dank der überdimensionalen Aufmerksamkeit heutzutage doppelt und dreifach aufs Maul schauen lassen muss, herrscht in der Nische von TBS die proletarische Gesinnungs-Anarchie der Gründerzeit: "Ich boxe auch Mongos — Inklusion / Bei mir landen alle — Intensivstation". Faust und Auge im Engtanz, der einzige Bildungsauftrag lautet hier Bodybuildung.

Überflüssig, die Songs auf im Detail zu beleuchten - es geht zu wie in der Schreinerei: Ein Brett am andern. Ausgefeilte Reimkunst wäre hier eh fehl am Platz. Den Unterhaltungswert der knapp 40 Minuten zwischen Schmähgedicht, Selbstverherrlichung und Postleitzahlenpatriotismus schmälert das kein bisschen. Im Gegenteil: Immer wieder unterbrochen von aggressiven Shouting-Passagen sitzt, passt und wackelt hier alles auf den brutalen Hardcore-Unterbau. Downset wären, rein musikalisch, stolz.

Dass die sechs Kurpfälzer mit Hip Hop aufgewachsen sind, scheint dennoch an allen Ecken und Enden durch. Ob nun diverse Kollegah-, Sido- und B-Tight-Referenzen oder nasale Farid Bang-Hommage: "Respekt "nd Robustheit" ist ganz klar auch ein Deutschrap-Kind - 1 auf Anabolika halt.

Dass die beiden elektronischen Remixes am Ende ein wenig aus dem Rahmen fallen, fängt wiederum die Tatsache auf, dass TBS mit einem "Ich Rolle Mit Meim Besten"-Cover die stabilste Haftbefehl-Liebeserklärung aller Zeiten hinterherschicken – was die zehn Songs davor in Summe nur noch besser macht.