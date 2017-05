laut.de-Kritik Artrock-Klassiker mit Gaststar Orson Welles. Review von Ulf Kubanke

London im August 1975: Alan Parsons und Eric Woolfson sind entnervt. Die Soundtüftler nehmen gerade "The Fall Of The House Of Usher" auf. Etwas fehlt ihrer Neo-Klassik-Suite zur schaurigen Poe-Atmosphäre: donnerndes Gewitter. Zu ihrem Verdruss bietet der Hochsommer nicht das kleinste Wölkchen weit und breit. Ein Ausweichen auf die in ihren Ohren dürftig klingenden Samples ihrer Klangbibliothek kommt nicht in Betracht.

Also packen sie ihre Koffer und suchen tagelang die Zeitungen nach den passenden Horror-Stürmen ab, bereit, überall hin zu fliegen. Leider ist aber auch weit und breit kein Unwetter in Sicht. Doch wie sollte es ander sein: Wenn es um Dreckswetter geht, kann man sich auf London stets verlassen. Kurz vor der totalen Frustration öffnet der Himmel über dem Abbey Road-Studio seine Schleusen und beschert dem Duo den optimalen Klangeffekt.

Das Alan Parsons Project-Album "Tales Of Mystery And Imagination" ist nicht nur eine gelungene Hommage an Edgar Allan Poes gleichnamige Geschichtensammlung. Die Platte gilt seither als wichtige Fußnote des Prog- und Artrock und verkörpert jene Seltenheit, bei der das Debüt einer Band auch gleich den Zenit des künstlerischen Schaffens bedeutet. Zwar veröffentlichen APP noch das wundervolle "Turn Of A Friendly Card" oder das ansprechende "Gaudi", ansonsten stößt man in ihrem reichhaltigen LP-Katalog aber auch auf viel Füllware.

Entsprechend einig sind sich Fachwelt und Fans: Nie wieder erreichten APP die Klasse von "Tales Of Mystery And Imagination", ihrem "Alan Parsons Poe-ject". Eine der großen Leistungen dieses Konzeptalbums liegt im undogmatischen Umgang mit den Begriffen Art und Prog. Melodischer Pop und eingängiger Rock haben hier ebenso einen Ehrenplatz inne wie sinfonische Passagen oder experimentelle Elemente. Dass manche Sequenz hier und da ein wenig an die Beatles oder Pink Floyd erinnert, verzeiht man den beiden gern. Immerhin gehörte Parsons zum technischen Personal beider Gruppen und war an Platten wie "Abbey Road" oder "Dark Side Of The Moon" beteiligt.

Daneben beweisen Parsons und Woolfson ein hervorragendes Gespür für perfekte Gäste. Besonders die Vocals garantieren bunt gefächerte Abwechslung, die den beiden allein wohl nicht im Ansatz gelungen wäre. Auf der Credibility-Skala ist diesbezüglich der Gewinn von Orson Welles' Stimme im Opener "Dream Within A Dream" unschlagbar. Persönlich getroffen haben sie Mr. "Citizen Kane" allerdings nie. Das zurückgezogen lebende Genie zog es vor, seinen Beitrag aufzuzeichnen und als Tape zu schicken. Die traumwandelnde Psychedelik der Musik und Welles' zwar hartes aber sehr warm rezitierendes Timbre harmonieren auch ohne direkten Kontakt.

Sehr elegant gleitet diese Ouvertüre in das sich langsam, aber unaufhaltsam aufbauende "The Raven" über, dem Konsens-Lieblingslied auf der Platte. Sogar hart gesottene Kritiker der Band gestehen dem Stück herausragendes Niveau zu. Dies liegt weniger an Parsons Robotvoice, die bis dahin im Popkontext eher Neuland darstellt. Der Clou ist der Gesang des Schauspielers Leonard Whitings im "Thus quoth the raven"-Part des Liedes. Woolfson sah ihn in Laurence Oliviers Theaterensemble und engagierte ihn für die Aufnahme.

Nach dem würdevollen Pathos kommt in "The Tell-Tale Heart" ein kompletter Irrer zum Zuge: Der exzentrische Arthur Brown ("Fire") ist für die gesetzten APP-Verhältnisse total ausgeflippt, er entflammt auf der Bühne seine Kopfbedeckungen, ohne sie abzusetzen und trainiert seine Proto-Halford/Dickinson-Screams unter anderem mit dem Zersingen von Gläsern. Hier liefert der Funken sprühende Brown das ultimative Quentchen Alan Parsons Prozac. Auch dieser Gast geht auf Woolfsons Konto, der Brown eine Zeit lang managte.

Dramaturgisch ist so ein Temperament nicht zu toppen. Insofern fahren sie mit "The Cask Of Amontillado" alles Adrenalin herunter und servieren mit Kumpel und Dauerkollabo-Partner John Miles (u.a. "Stereotomy") einen lieblichen Song voller Beatles-Harmonien. Das Lied klingt wie typischer Lennon/McCartney-Stoff im smart arrangierten APP-Mantel. Raffiniert lullt die Musik den Hörer ein, während die Zeilen eine todbringende Rachestory dicht an Poes Original erzählen: "Part of you dies each passing day / You feel your life slipping away."

Wer nach diesem Original nicht genug hat, dem empfehle ich das tolle Boxset. Es enthält unter anderen zusätzliche Spoken-Words von Welles, Outtakes und Demoversionen, die sich für Fans allesamt lohnen. Besonders die nachbearbeitete Extended-Version des Albums birgt für den Kenner der Ausgangsversion ein recht surreales Hörerlebnis. Doch genau das passt hervorragend ins Poe'sche Konzept: "All that we see or seem is but a dream within a dream."

