laut.de-Kritik Die Kalifornier blasen zum Duell der Thrash-Metal-Schwergewichte. Review von Olaf Schmidt

2016 war ein gutes Jahr für Freunde der alten Thrash-Metal-Schule. Anthrax meldeten sich mit einem grandiosen Album zurück, Megadeth berappelten sich nach dem "Super Collider"-Flop wieder, und im Hintergrund fabrizierten Death Angel ihre stärkste Platte sein vielen Jahren. Da lassen sich auch Testament nicht lumpen und blasen zum Duell der metallischen Bay-Area-Schwergewichte. Können sie an die bestechende Form der beiden Vorgänger anknüpfen?

Bereits die ersten Töne fegen mögliche Zweifel vom Schreibtisch, denn die Kalifornier um Frontbrocken Chuck Billy legen ordentlich los. Ein einleitendes Riff, dann Blastbeats und etwas Gebrüll von Billy - so kann man das machen. Schon in diesem Song präsentiert der gute Mann drei verschiedene Vokalstilistiken und stellt eine Vielfältigkeit unter Beweis, von der sich mancher Kollege ein paar Scheiben abschneiden könnte. Alt und müde klingt jedenfalls anders.

Auf ihrem elften Album wissen Testament genau, was sie wollen - und was sie können. So fließen beispielsweise in "The Pale King" ein paar NWOBHM-Riffs ins Songwriting ein, Doppelgitarren spielen schöne Verläufe, bevor die Band im letzten Abschnitt auch noch das Tempo wechselt. Wir sprechen hier nicht über Progressive, aber für Thrash-Verhältnisse ist das durchaus komplexe Liedschmiede-Kunst. Der vielbeschäftigte Gitarrist Alex Skolnick hält sich dieses Mal vornehm zurück, die Musik stammt fast ausschließlich aus der Feder von Eric Peterson. Chuck Billy textet derweil über reptiloide Geheimbünde, Außerirdische, Marihuana und eine Menge anderen Schabernack.

Vielfältigkeit hin, melodische Midtempo-Songs wie "Seven Seals" her, "Brotherhood Of The Snake" ist ein Thrash-Album geworden, das diese Qualitäten viel mehr in den Vordergrund stellt als der Vorgänger "Dark Roots Of Earth". Es scheint, als hätten der Band die Querelen um Ex-Bassist Greg Christian zusätzliches Feuer verliehen. Neuzugang und Hansdampf in allen Gassen Steve DiGiorgio war von 1998 bis 2004 schon mal Mitglied der Band und schlackerknarzt songdienlich und gut hörbar vor sich hin. Testament haben auch das neue Album wieder mithilfe eines Ingenieurs aufgenommen und sich dann den letzten Feinschliff von Andy Sneap geholt. Wenn man dessen klinische Schlagzeugproduktionen denn wirklich so nennen möchte.

"Centuries Of Suffering" ballert aus allen Rohren und beschert uns einen Einblick in Billys düstere Weltsicht: "After all, everything we do / As man evolves, so do the weapons used." Mit schnellen Kloppern dieser Art haben sich die Kalifornier dereinst einen Namen gemacht und nichts von ihrer Energie eingebüßt. Saustark gelingt dem Fünfer aus der Bucht von San Francisco auch "Neptune's Spear" mit schönen Soli der Herren Peterson und Skolnick.

Testaments neue Liedersammlung fügt sich nahtlos in die starken Veröffentlichungen dieses Jahres ein und liefert einfach ab. Kein einziger Ausfall, Chuck Billy in bester Verfassung und kreativ bestens aufgelegte Musiker machen "Brotherhood Of The Snake" zu einer sehr überzeugenden Scheibe.

Verdammt, 2017, deinen Job möchte ich echt nicht haben.