laut.de-Kritik Glanzlose Wiederbelebung überholter R'n'B-Tugenden. Review von Toni Hennig

Die Frauenband TLC aus Atlanta hat im Laufe ihrer rund 25-jährigen Karriere mehr als 65 Millionen Tonträger verkauft. R'n'B-Hits wie "Waterfalls" und "No Scrubs" kennt jeder, der das MTV-Zeitalter miterlebt hat, in- und auswendig. Dass Alicia Keys und Beyoncé zu feministischen Pop-Ikonen aufsteigen konnten, hat man ihnen zu verdanken. Aufgrund des Unfalltodes von Lisa "Left Eye" Lopes 2002 schlagen sich Tionne 'T-Boz' Watkins und Rozonda 'Chilli' Thomas mittlerweile als Duo durch das harte Musikgeschäft. Anlässlich ihres selbstbetitelten Abschiedsalbums rufen sie, um die Produktionskosten zu decken, eine Kickstarterkampagne ins Leben. Diese Platte widmen sie dabei vor allem ihren Fans.

Der Opener "No Introduction" gerät mit seinen verschleppten Hip Hop-Beats und den Rap-Einlagen der beiden Mittvierzigerinnen recht vielversprechend. Das wilde und freche Charisma von Lisa 'Left Eye' Lopes kann dieser Song auf angenehme Weise heraufbeschwören. Den nächsten rund 35 Minuten blickt man zunächst neugierig und optimistisch entgegen.

Erste Ermüdungserscheinungen weist jedoch schon das anschließende "Way Back" auf. Das G-Funk-Fundament klingt unter jetzigen Gesichtspunkten um Lichtjahre überholt und Snoop Dogg sprudelt bei seinem Einsatz auch nicht unbedingt vor Begeisterung. Genauso gut könnte er aus einem Telefonbuch rezitieren. Auf seinem letztjährigen Album "Coolaid" wäre dieser Nummer nicht besonders positiv oder negativ in Erinnerung geblieben. Wegen seiner einprägsamen Melodieführung zählt dieser Song aber immerhin zu den Höhepunkten auf dieser Scheibe.

Dagegen mutiert Bobby Hebbs Soul-Klassiker "Sunny" in "It's Sunny" zu einem grausigen Bubblegum-Pop-Track zum Fremdschämen und bildet zugleich den Tiefpunkt auf dieser Platte. "Haters" ruft lyrisch selbstbewusst dazu auf, seine Prinzipien nicht zu verraten. Allerdings strotzen die Arrangements der jungen Schreiber, die sich TLC bei einem Songwriter-Camp in L.A. zusammengesucht haben, nicht gerade vor Kraft. Die Produzentenriege um Ron Fair, D'Mile, Tipz und vielen weiteren ringt den einzelnen Nummern kaum Lebendigkeit und Frische ab.

In "Start A Fire" hört man nach eher harmlosen Akustikgitarren-Klängen entschleunigte Trap-Beats, fadet diesem modernen Anflug dennoch abrupt aus. Das Album blickt schließlich in eine R'n'B-Vergangenheit zurück, von der sich eine Mary J. Blige längst losgesagt hat. Vor mehr als zwei Dekaden schrieben Legenden wie Jermaine Dupri und Babyface für TLC nicht nur brillante Tracks wie "Creep" und "Switch", sondern definierten ebenso eine unnachahmliche Klangästhetik. An diesem Spirit kommt diese Scheibe aber zu keiner Sekunde mehr heran.

Dass T-Boz und Chilli mit harmonischen Doppelgesängen punkten können, beweist "Perfect Girls". Stimmlich agiert das Duo auf "TLC" nämlich weit unter ihren Möglichkeiten. An Variation mangelt es "American Gold", das sich drei Minuten auf ein- und derselben Tonlage bewegt. Wenn selbst eine B-Seite von Kelis "Scandalous" an Laszivität und Sexyness bei Weitem überstrahlt, bleibt von der einst so coolen Ästhetik dieser wegweisenden Band nicht mehr viel übrig.

Die zweite Hälfte auf diesem Album zieht sich weiterhin mangels kompositorisch spannender Ideen unnötig in die Länge. Man nimmt hier ein paar synthetische Bläser aus der Konserve in "Aye MuthaFucka" und da ein dezentes Gitarrensolo in "Joy Ride" wahr. Melodisch haben diese Songs keine nennenswerte Akzente zu bieten. Glanzlos verwaltet man die schwere Lücke, die sich nach dem Verlust von Lopes aufgetan hat.

Letztendlich hätte es diese Rückkehr oder den "Return", wie es TLC nennen, keineswegs gebraucht. Solange Knowles, SZA und Tinashe tragen ihren unabhängigen und selbstbestimmten Ansatz überzeugend in die Moderne. Die R'n'B-Szene spült aktuell so viele hervorragende Acts hervor wie seit den frühen 90ern nicht mehr. Ältere Routiniers wie Usher kehren mit starken Scheiben zurück. Hinsichtlich dieses musikalisch unterdurchschnittlichen Ergebnisses auf "TLC" hätte man als Supporter sein Geld weitaus sinnvoller investieren können.