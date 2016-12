laut.de-Kritik Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Review von Martin Tenschert

Sven Väth hat mit seiner Coccon Reihe in Ibiza seit 2000 bewiesen, dass sich auch Nicht-Engländer auf der Insel ein Standing erarbeiten können. Dazu haben natürlich die gute Marketing- und Veranstalterarbeit, die Deko und das grandiose Booking auf Weltniveau geführt.

Nicht zuletzt aber sind die jeweils zur Saison erschienenen Compilations, vom Babba höchstselbst gemixt, ein Grundpfeiler dieser Entwicklung. Egal, ob man im jeweiligen Jahr beim Feiern live dabei war, oder nicht, diese Werkschauen wussten immer einen gewissen Vibe, das Familiengefühl, dass bei Sets des asketischen Arbeitstiers entstand, zu transportieren. Und diese Tradition führt auch die 17. Ausgabe der Reihe fort.

Es sind immerhin 26 Tracks, die state of the electronic art sind, verwebt im eleganten Spannungsbogen. Es hat schon auch seinen Grund, warum Väths Sets so frenetisch gefeiert werden, und das nicht nur auf hauseigenen Veranstaltungen, wo selbst seine coole Mama mit einem Gläschen Sekt am Pult mitfeiert. Vielmehr hat sich in über 30 Jahren Musikbusiness einerseits eine Professionalität etabliert, die alles in den Bahnen hält, keine übertriebenen Exzesse, doing the job, turning the knob. Trotzdem ist da aber auch noch die Liebe zum Rave, der Abfahrt und Hingabe, die dafür sorgt, dass das Ganze nicht zum Abspulen routinemäßiger Abläufe verkommt.

Der ersten Disc wird wie gewohnt der eher chillige Vibe des Tageslichts verordnet. Tracks wie "Dream Yourself Awake" von Pantha Du Prince oder Rippertons "Ordine Gigante", um nur zwei Beispiele zu nennen, sprechen für herausragende Qualität und Svens breitgefächerten Geschmack. Ein besonderes Schmankerl ist das Roman Flügel-Rework des Synthpop-Klassikers "Electric Salsa" der Band Off, als deren Sänger Väth bereits in den 80er Jahren zu Weltruhm gelangte. Roman setzt auf einen Killer Groove und verpasst dem Track einen zeitgemäßen Anstrich, ohne das Flair des Originals zu sehr zu verfälschen. Neben solch eher ungewöhnlichen, aber eben der persönlichen künstlerischen Entwicklung geschuldeten popularmusikalischen Ausbrüchen, ist der Rest dann wieder Exklusives à la Omar S, der mit dem Stück "Heard'chew Single ft. John FM" seinen Beitrag leistet. Souliger Piano-House kann also auch unkitschig sein.

CD 2 legt dann noch ordentlich zu vong Techno her und führt schnurstracks in die Nacht und den Dancefloor. Der Berliner "Keinemusiker" Adam Port verdeutlicht diesen Übergang gleichsam mit dem Liedtitel "Sonnenfinsternis", der knisternde Drums und einen discoiden High NRG Vibe featured. Diesen Groove greift Damian Lazarus´ "Trouble At The Séance" auf und führt ihn weiter in Richtung Pumping House. Der Babba ist natürlich auch wieder vertreten, und zwar im superben Remix des kompakten Neotrancers Kölsch. Und selbstredend tritt das untrügliche Gespür für Hits des Frankfurter Ayurveden zu Tage: "Mutter" von Konstantin Sibold, einer DER Tracks der Saison bildet den würdigen Abschluss. Eleganter Trance abseits von Stadiontröte und hängender CD. Die Cocoon Tradition dreht selbst in der 17. Ausgabe nicht hohl. Frische Aromen, internationale Küche, nur natürliche Geschmacksverstärker. Bernd Strombergs hatte recht. "Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut."