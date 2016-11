laut.de-Kritik Auch wenn alles 'extrem' schreit: Hängen bleibt wenig. Review von Gil Bieler

Traurig, aber wahr: In den Metal-Annalen des Jahres 2016 dürfte Phil Anselmo unter der Kategorie 'Vollpfosten' abgehandelt werden. Daran kann auch "Caught Up In The Gears Of Application" nichts ändern, das erste Album seiner reanimierten Sludgecore-Truppe Superjoint (jetzt ohne "Ritual" im Namen) seit 13 Jahren. Denn obwohl alles an der Scheibe "EXTREM" schreit, bleibt am Ende einfach zu wenig hängen.

Anselmos persönlicher Watergate-Skandal ist ohnehin nicht vergessen zu machen: Sturzbetrunken auf der Bühne den Hitlergruß zu zeigen und 'White Power' zu skandieren, das zeugt selbst für den Vollblutredneck von befremdlicher Hirnlosigkeit. Zumal bei dem Gig sein verstorbener Pantera-Weggefährte Dimebag Darrell hätte geehrt werden sollen. Die Folgen sind bekannt: Ein Video der Szene landete im Netz und der Shouter fand sich im größten Shitstorm seiner Karriere wieder, inklusive der Absage von Auftritten seiner Band Down.

Der harte Aufschlag im virtuellen Zeitalter hat auch auf "Caught Up In The Gears Of Application" Spuren hinterlassen. Zwar ist es (sowohl akustisch als auch inhaltlich) wie gewohnt schwierig zu verstehen, was Phil in Songs wie "Clickbait" und dem Titeltrack so alles von sich gibt. Zumindest in "Ruin You" kann man aber so etwas wie Selbstkritik heraushören: "You will ruin you! You will ruin you!" kläfft der Südstaatler dort im Refrain.

Zu seinem Glück fungiert Superjoint als eine Art Exorzismus-Programm, um die negativen Energien im Ökosystem der Beteiligten zu kanalisieren. Und auch auf Album Nummer drei pendelt die vertonte Hässlichkeit zwischen rasantem Hardcore, Midtempo-Groove sowie diversen Metal-Stilen. Die Gitarristen Jimmy Bower und Kevin Bond sägen um ihr Leben. Die beiden Neuen an Bass und Schlagzeug – Stephen Taylor und Joey Gonzalez – bollern eifrig mit.

Mit zahllosen Breaks stellt die Band sicher, dass sich ja kein Wohlfühl-Flow breitmachen kann. "Circling The Drain" etwa will sich ums Verrecken nicht für Hü oder Hott entscheiden, ein Part bremst den anderen aus. So taumelt die Nummer ohne Höhepunkte über die 4:30-Minuten-Marke. Die kurzen Tracks gefallen da schon besser. Wer "Burning The Blanket" oder "Sociopathic Herd Dillusion" nicht durchsteht, kann sich den Rest getrost schenken und sich in die Hände eines Careteams begeben.

Sperrig, kompromisslos heavy und bitterböse wollen sie klingen, das machen Superjoint mehr als deutlich. Das Resultat ist vor allem anstrengend. Denn trotz aller Tempovariationen wirkt es nicht gerade, als seien allzu viele Gedanken ins Songwriting geflossen. Wenn es klingt, als wäre ein wilder Stier durchs Studio gehetzt, dann passt das. Kennt man ja von Anselmos Soloplatte mit den Illegals. Schade, denn wo Bower und Bond etwas Abwechslung ins Spiel bringen, horcht man immerhin mal auf – bei den Gitarrensoli in "Ruin You" und dem punkigen "Mutts Bite Too" etwa, oder wenn sie mitten in "Clickbait" eine neue Tonlage finden.

Womit wir wieder zum Mann am Mic kommen: Anselmo geht stramm auf die 50 zu, wovon er so einige Jahre im Suff und Drogenrausch verbracht hat, und das hört man ihm mittlerweile auch an. Im Vergleich zu den ersten beiden Superjoint-Alben gurgelt und rülpst er diesmal in einer tieferen Tonlage – nur irgendwie saftlos. Von den Dicke-Eier-Shouts des Debüts, die stark an Pantera-Glanzzeiten erinnerten, ist keine Spur mehr. Kriegt er die nicht mehr hin? Oder will er nicht? So außer Puste hat jedenfalls nicht mal Lemmy auf dem finalen Motörhead-Album geklungen. Und der war auch nicht gerade für einen gesunden Lifstyle bekannt.