laut.de-Kritik Mit Musik gegen den Alkohol. Review von Kai Butterweck

Fünf Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Für Deryck Whibley hingegen glich das vergangene halbe Jahrzehnt lediglich einem Wimpernschlag.

Schuld daran war der Alkohol: "Ich war öfter betrunken als nüchtern. Ich kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern. Irgendwann wachte ich dann in einem Krankenhaus auf. Überall hingen Schläuche. Da wusste ich, dass sich etwas verändern muss", so der Sum 41-Frontmann. Mittlerweile habe er sein Leben wieder im Griff. Geholfen hat die Musik.

Deryck Whibley ist nicht der Erste, bei dem die Drei-Akkorde-Medizin anschlägt. In seinem Fall sah die Heilung folgendermaßen aus: Man nehme die Trademarks der Vergangenheit, ersetzt bewährte Metal- durch The Offspring-Erinnerungen und schnürt das Paket mit wahlweise düsteren oder hoffnungsvollen Texten, die sich fast ausnahmslos dem persönlichen Leid widmen.

Das Ergebnis dieser Melange aus Altem und Neuem hört auf den Namen "13 Voices" und lässt den Sum 41-Sänger endlich wieder mit einem Grinsen durchs Leben gehen. Auch eingefleischte Fans der Band werden am Comeback-Album der Kanadier ihre Freude haben. Songs wie die erste Single "Fake My Own Death", das mit halsbrecherischen Instrumentalparts befeuerte "Goddamn I'm Dead Again" und das scheppernde Epik-Monster "Twisted By Design" fallen in das Beuteschema all jener, die die Band seit dem Durchbruch im Jahr 2001 zum Fressen gern haben.

Hinzu kommen besagte Verbeugungen in Richtung The Offspring ("Breaking The Chain", "God Save Us All"), Dur-lastige Grüße an Marilyn Manson ("A Murder Of Crows") und mitunter recht knackige Sound-Hybride, die sich gleichwohl nicht so recht entscheiden können, in welcher Genre-Schublade sie landen wollen ("There Will Be Blood", "War").

Sum 41 melden sich mit einer Platte zurück, die die Branche nicht verändern wird, aber nur wenig Angriffsfläche bietet. Der Sound kommt fett, die Hooks bleiben im Ohr und der düstere Unterton lässt so manchen Pop-Punk-Filler der Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Und Deryck Whibley ist gesundheitlich wieder obenauf. Alles paletti.