laut.de-Kritik Mit scharfer Zunge und erdigem Blues. Review von Kai Butterweck

Wem der Umgang mit den Weltproblemen seitens deutschsprachiger Künstler zu schwammig und dünn ist, der landet früher oder später beim Hamburger Liedermacher Stefan Stoppok. Der kauzige Sänger mit der Schnodderstimme trägt sein Herz auf der Zunge und verteilt nun schon seit mehr als dreißig Jahren musikgewordene Ohrfeigen am Fließband.

Auch anno 2016 hat Stoppok wieder so einiges zu sagen - die Welt vor der Haustür ist schließlich im Arsch. Und so filetiert der Hanseate widerwillig stinkenden Fisch ("Friss Den Fisch"), stellt die Geschehnisse im Schlafgemach des Papstes ins Internet ("Man Weiß Es Nicht") und setzt im Anschluss einen großen Haufen auf die heimatliche Landkarte ("Planlos Durchs All").

Die Blicke wandern von rechts nach links. Stoppok buddelt nicht nur im eigenen Garten. Auch in der Ferne liegt Vieles im Argen. Er erzählt von "Machmut aus Aleppo", der in der Tagesschau "von dem Bombenhagel und dem Tod seiner Omma" berichtet. Dann schwirrt er "Planlos Durchs All" und fragt sich: "Wer ist Esel? Wer ist Reiter? Wer tritt die Scheisse immer breiter?"

Stoppok liefert ab, und zwar ungefiltert und prägnant. Seine Reime kommen simpel gestrickt daher. Transparent und ohne Umschweife bringt es der Sänger auf den Punkt. Das Leben ist nämlich gar nicht so kompliziert: "Mal Nase voll, mal Konto leer / Mal tote Hose, mal zu viel Verkehr / Mal fettige Pommes, mal trockenes Brot / Mal Luxusjacht, mal Ruderboot." So sieht's aus.

Angetrieben von erdigen Sounds aus dem Bluesrock-Archiv brennen sich Stoppoks Texte sofort ins Hirn ein. Man kann gar nicht anders. Man muss einfach lauschen. Als feiner Beobachter und humorvoller Gesellschaftsrebell kratzt Stoppok wie wild an der ach so glatten Oberfläche. In der Tiefe quillt sie dann hervor: die eigentliche Realität. Und die wird mit scharfer Zunge sarkastisch angeprangert und mit Bingo Bongos und Hammond-Spielereien, die an alte Bap-Zeiten erinnern ("2 Wunderschöne Augen") in Musik gegossen.

Lo-Fi-Riffs ("Es Liegt Auf Der Hand") und mystische Singer/Songwriter-Grüße passen ebenfalls perfekt ins Bild ("Märchen"). Genauso wie slappende Bass-Läufe ("Man Weiß Es Nicht") und schunkelnde Bierzelt-Vibes ("Das Leben Verläuft"). Stoppok schmunzelt und zeigt dabei den geschwollenen Mittelfinger. Sollen sie sich ruhig alle schön weiter in die eigene Tasche lügen. Er hingegen hat so langsam aber sicher fertig: "Es muss einen Weg hier raus geben, für mich ist jetzt Schicht / Ich lösch das Feuer und mach den Laden dicht."