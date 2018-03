laut.de-Kritik Gut gemeint, aber nicht ganz gelungen. Review von Tom Küppers

Die Geschichte der Stone Temple Pilots zeigt, dass Millionenverkäufe (hier über 30 Millionen) kein Garant für eine glückliche Karriere sind. Spannungen zwischen den DeLeo-Brüdern Dean und Robert (Gitarre beziehungsweise Bass) sowie Drummer Eric Kretz auf der einen und ihrem Vokalisten Scott Weiland auf der anderen Seite gehören zum Tagesgeschäft. Doch erst 2013 eskaliert es mit der endgültigen Trennung. Linkin Park-Fronter Chester Bennington hilft kurzfristig aus, kehrt aber wieder zu seiner Hauptband zurück.

2015 stirbt Weiland an einer versehentlichen Überdosis, knapp zwei Jahre später wählt Bennington den Freitod. Die beste Möglichkeit der Vergangenheit zu gedenken und sie zu ehren, wäre weiterhin neue Musik zu machen. Schlussfolgern zumindest die Stone Temple Pilots und rekrutierenden den amerikanischen X-Factor-Kandidaten Jeff Gutt als Nachfolger.

Das (ebenso wie der Vorgänger) selbstbetitelte Album startet vielversprechend. "Middle Of Nowhere" klingt wie ein typischer STP-Rocker mit pumpendem Bass, verspielten Breaks und eingängigen Gitarrenmelodien. "Guilty" groovt im gefälligen Midtempo daher und "Meadow" ist ein modern arrangierter Radiohit mit QOTSA-Anleihen. Das Gutt es grundsätzlich drauf hat, beweist er bereits mit diesen drei Songs. Auch in ruhigen Momenten wie "Thought She’d Be Mine" macht er eine passable Figur so gesehen: gutte Wahl.

Dass er sich stimmlich extrem deutlich in Weilands Nähe bewegt, entpuppt sich mit zunehmender Spieldauer als zweischneidiges Schwert. Denn in etlichen Momenten klingen die Stone Temple Pilots wie ihre eigene Tribute-Band. Eine sehr gute zwar, verhältnismäßig zahm geratenen Tracks wie "Never Enough" oder "Just A Little Lie" fehlt Weilands unterschwelliger Schmutz jedoch ganz entscheidend.

Wer die Stone Temple Pilots ohnehin zu seinen Lieblingen zählt, dürfte an Album Nummer sieben absolut Gefallen finden. Denn seien wir ehrlich: Wann hat sich ein Fan das letzte Mal Änderungen gewünscht? Eben. Allerdings wird dem Rest der Welt diese Platte furchtbar egal sein. Nicht ganz zu Unrecht. Gutt gemeint ist eben nicht gut genug.