laut.de-Kritik Der Wunderwuzzi des Progrock blickt zurück. Review von Alexander Cordas

Der Wunderwuzzi des Progrock veröffentlicht die erste Werkschau seines Schaffens. Eigentlich nur als Vinyl-Veröffentlichung geplant, erscheint jetzt "Transience" auch auf allen anderen Kanälen. Ziel sei es gewesen, den Hörern, die nicht so sehr mit Steven Wilson vertraut sind, seine zugänglichere Seite näher zu bringen. Auf der anderen Seite war wohl auch der kommerzielle Aspekt ein Entscheidungshelfer, den vierzehn Songs den Sprung von Schallplatte auf CD und MP3 zu ermöglichen.

Für die Qualität der hier kompilierten Songs ist an anderer Stelle schon ausgiebig gelobhudelt worden. Was der Herr mit Porcupine Tree oder solo anpackt, hat einfach dermaßen Hand und Fuß, dass es mittlerweile müßig ist, das Hohelied anzustimmen.

Was aber Wilsons Werk anbelangt, waren seine Alben stets in sich geschlossene Arbeiten, aus denen man nicht einfach so mir nichts, dir nichts Stücke heraus nimmt. Deshalb mutet es schon recht seltsam an, wie hier kreuz und quer durch den Garten gewildert wird, zumal zwei Tracks nur in einer editierten Version zu hören sind. "Deform To Form A Star" fehlen fast zwei Minuten Spielzeit, "Happy Returns" 'nur' eine dreiviertel. Dass Wilson das mit seinen Songs machen lässt, verwundert doch etwas.

Dass auch der PT-Track "Lazarus" Eingang findet, ist wohl dem Umstand geschuldet, dass das "Deadwing"-Stück seinerzeit sogar Airplay von Formatradios bekam und 2005 sogar eine Woche in den deutschen Charts Urlaub machte. Einzig das Alanis Morissette-Cover "Thank You" nimmt sich in der Tracklist etwas verloren aus und hätte nicht wirklich sein müssen, da gibt Wilsons eigener Katalog genug her.

Wenn Steven mit "Transience" neue Fans hinzu gewinnt, sei ihm das gegönnt. Seine neuen Anhänger sollten sich aber dann alsbald auf den Weg machen, um, den ganzen Rest zu erkunden.