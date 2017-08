laut.de-Kritik Die Domestizierung des Prog-Stars. Review von Manuel Berger

Einmal mehr hat Steven Wilson das Überraschungsmomen auf seiner Seite, wenn er mit World Music-Percussion, Mundharmonika und Synthesizer-Arpeggiator ins Album startet. Als er nach gut einer Minute die erste Gesangsmelodie ins perfekt ausdifferenzierte Soundbett legt, hat er dich bereits eingesogen in dieses neu eröffnete Areal seiner Kreativität. Im Titelstück "To The Bone" geht die Symbiose auf und ganz nebenbei präsentiert sich Wilson in einem Gewand, das man von ihm bis dato noch nicht kannte, das aber in seiner schillernden Umsetzung vollkommen ist.

Seien wir ehrlich: Alles andere als ein Meisterwerk von Steven Wilson wäre eine Enttäuschung. Die Erwartungen an ein neues Album des Briten sind immens, schafft dieser doch seit Jahren mit beinahe jedem Release einen Meilenstein des (modernen) Prog. Doch Prog-Darling zu sein, reicht dem ehemaligen Porcupine Tree-Mastermind nicht mehr, ebensowenig das Zwielicht seiner längst perfektionierten Melancholie-Studien. Es zieht ihn hinaus in die helle Welt des Pop. Aus dieser Motivation heraus komponierte Wilson erneut ein Original. Ja, "To The Bone" ist ein Meisterwerk – allerdings nicht in elf von elf Fällen.

Es war nie ein Geheimnis, dass Wilson sich in poppigen Strukturen wohlfühlt. Seine Karriere begann er beim Artpop-Duo No-Man, im Nebenprojekt Blackfield frönt er simplem Songaufbau und auch mit Porcupine Tree machte er nie Halt vor zugänglichen Melodien. Gerade die Symbiose aus Mainstream-Appeal und Progressivität zeichnete Wilsons Musik schon immer besonders aus. Doch so weit in 'feindliches' Territorium wie auf "To The Bone" ging es noch nie.

Plötzlich sieht man ihn genau da, wo er sein anscheinend möchte: Neben Prince, David Bowie und Co. am Himmel der anspruchsvollen Popstars. Statt bedrückender herrscht fast ausgelassene Atmosphäre. Tanzen, Fingerschnippen und Steven Wilson schließen sich nicht mehr aus – schon gar nicht im funkigen Refrain. Und wem das zu befremdlich ist, für den hält Wilson nach einem genialen Arrangementschlenker am Ende des Songs ein weiches Kissen Harmonie-Epik bereit, in das sich die alten Fans fallen lassen können. Die besungene "sea we can sail and then sink like a stone" spiegelt sich in der Musik wider.

Schon das folgende "Nowhere Now" dämpft die Euphorie. "Here above the clouds" mag die Freiheit für Wilson wohl grenzenlos erscheinen. Doch obwohl er wenigstens in der zweiten Songhälfte wie gewohnt herrliche Melodien flicht, opfert er zugunsten der selbstauferlegten Prog-Limitierung ein Stück weit die Außergewöhnlichkeit. "Nowhere Now" mag ein guter, leicht verdaulicher Pop-Song sein, mehr aber definitiv nicht. Da hilft auch ein doppeltes Rush-Zitat nicht weiter.

Noch schwerer macht es Wilson seinen Anhängern mit "Permanating". Zum dominanten Standard-Drumbeat, den wir in der Schule zu Britney Spears' "Hit Me Baby One More Time" lernen durften, triefen die Lala-Hooks ins Ohr. Was Fellow-Prog-Genius Devin Townsend schon längst betreibt, hat nun auch Steven Wilson entdeckt: Das exzentrische Aufgehen in der Mainstream-Kompatibilität – im Gegensatz zu Townsend allerdings ohne Augenzwinkern. Er schielt Richtung ABBA und schafft zwar im Hinblick auf die eigene Diskographie etwas nie Dagewesenes – ganz bestimmt jedoch nicht darüber hinaus betrachtet. Trotzdem ist "Permanating" als starkes Statement im Wilson-Kosmos zu verstehen – nicht aus musikalischer Sicht, dafür aus künstlerischer. Wilson beweist damit Mut und Integrität, er zieht sein Ding durch und schert sich nicht darum, was die Leute von ihm hören wollen.

Hin und wieder kommt dabei ja auch die 'Früher war alles besser'-Fraktion auf ihre Kosten. "Detonation" ist mit seinen neun Minuten nicht nur wunderbar lang, sondern auch wunderbar düster, wunderbar abwechslungsreich und hat auch noch ein wunderbar ausuferndes Gitarrensolo. Während er in gewohnte Kompositionsstrukturen zurückfällt, vergisst Wilson allerdings nicht, auch diesem Stück den "To The Bone"-Stempel aufzudrücken. 'Sophisticated Arschwackeln' nennt man das wohl, was die Rhythmusfraktion in der instrumentalen Hälfte des Songs – über der auch das Solo liegt – veranstaltet. Da sind sie nämlich wieder, die Funk-Gitarre und die World-Percussion.

Einer der spannendsten Tracks – musikalisch wie lyrisch – ist "Song Of I". In dieser gitarrenfreien Zone glänzt Sophie Hunger als Duettpartnerin mit einer entrückten Performance. Zwischen unbarmherzigem Elektro-Beat und unheilverkündenden Streichern geben sie und Wilson ein Paar, dessen Liebe sich zu Besessenheit entwickelt und im Zuge völliger Hingabe die Isolation von allem außer dem Partner fordert.

Krassen Kontrast dazu liefert die zweite Gastsängerin des Albums, Ninet Tayeb, die schon auf "Hand. Cannot. Erase" für einen Höhepunkt sorgte. Während Hunger die Aufgabe zufällt, durch Kälte und Dominanz Gänsehaut im Sinne von 'gespenstisch' zu erzeugen, tut Tayeb das im Sinne von 'überwältigend', indem sie dem Hörer ihr unfassbares Volumen entgegenschleudert. Die Israelitin braucht eigentlich nur den Mund aufmachen, um mit ihrer einzigartigen Stimme einen Song hörenswert zu machen. So rettet sie das ansonsten unspektakuläre Interlude "Blank Tapes". Doch wenn sie wie in "Pariah" ihre ganze Kraft entfaltet, die Tränentore aufschließt und Wilson das mit einem spektakulären Post Rock-Klimax zusammenführt, fragt man sich, ob diese Frau das Beste ist, was Wilsons Musik je passiert ist. Passend zur warmen Intonation sind Ninets Worte tröstend – statt wie bei Hunger destruktiv.

Bemerkenswert ist auch die dritte große Kollaboration auf "To The Bone": XTCs Andy Partridge zeichnet für die Lyrics zum Titelstück verantwortlich. Qualitätseinbußen und spürbar andere Ausrichtung ergeben sich dadurch freilich nicht, für Kontrollfreak Wilson war es aber wohl ein bedeutender Schritt, diesen Teil des Songs aus der Hand zu geben. Der Meister selbst liefert natürlich ebenfalls wieder groß ab und beobachtet mit gewohnt scharfem Blick für Details gesellschaftliche Zustände. Dabei beschäftigt er sich ungewohnt direkt mit der aktuellen Ereignislage. Es fällt nicht schwer, Parallelen von "The Same Asylum As Before" zu populistischen Right Wing-Bewegungen, Donald Trump und Co. zu ziehen. Klima-Awareness schimmert dabei ebenso durch wie die ideologische Dimension. Die Flüchtlingskrise bekommt ihr Forum in "Refuge". Hier erzählt Wilson aus Perspektive eines Heimatlosen. Ohne den Zeigefinger im Anschlag vermittelt er dabei lieber ein Gefühl und überlässt es dem Hörer, zu urteilen. Der gewählte Ausdruck des Alleinseins erinnert dabei an "Routine" von "Hand. Cannot. Erase." – tatsächlich ähnelt auch der Songaufbau diesem Stück.

Gleich zwei Nummern widmet Wilson dem Terror. Neben "Detonation" behandelt er das Thema auch in "People Who Eat Darkness", dem perspektivisch interessantesten Song des Albums. Im Zentrum steht nicht die unmittelbare Bedrohung, sondern Unwissen – in Form eines Nachbarschaftsverhältnisses. Dabei spielt der Texter mit einem Motiv, das Kenner seines Backkatalogs wiedererkennen dürften: Die Koinzidenz von Nähe und Fremdsein und wie vertraut wir selbst in unserem Alltag mit solchen Phänomenen sind. Folgende Zeile legt den Grundstein: "I live in the flat next door / And I can hear you fuck your girlfriend through the wall / But the only thing we share / Is the slightest nod as we’re passing on the stairs".

Angesichts solchen Facettenreichtums fällt es schwer, wirklich böse zu sein, dass einige Tracks musikalisch 'nur' gut bis sehr gut statt brillant sind. Denn irgendwie hat man es ihnen ja auch mitzuverdanken, dass "To The Bone" Material bereithält, das es lohnt, sich monatelang damit auseinanderzusetzen, um auch die letzte Nische erkundet zu haben. Zwar wird Wilson, während er dabei ist, sich Mainstream-Genres Untertan zu machen, bisweilen selbst zum Sklaven. Gleichzeitig kreiert er aus derselben Bewegung heraus eben aufs Neue so faszinierende Kunstwerke, die einen Führungswechsel in seinem Herrschaftsgebiet in naher Zukunft sehr unwahrscheinlich machen. Um hier noch den Song zu Wort kommen zu lassen, der bisher – unverdientermaßen – unerwähnt blieb ("Song Of Unborn"): "Don't be afraid", lasst euch darauf ein.