laut.de-Kritik Ficki Ficki Vol.4. Review von Paula Irmschler

Wer hat ihn nicht in der Verwandtschaft - den peinlichen, jung gebliebenen, einigermaßen liebenswerten, weil komplett bescheuerten Onkel, der sich immer ein paar Exemplare zu viel vom selbst mitgebrachten Ekelbier hinter die Binde kippt, dann die geilen Kalauer und originellen Witze rausholt, und, sobald er grob gebeten wird, die Gartenfete zu verlassen, weil er ein undefinierbares Geschäft in den Kübel der Nachbarn gekübelt hat, lamentiert, dass alle Anwesenden nur seinen Humor nicht verstünden, ihm einen Maulkorb verpassen wollten, mit seiner straighten Art nicht klarkämen und DAS SYSTEM verkörperten? In diesem Sinne: Steel Panther haben ihren vierten Studio-Herrenwitz veröffentlicht.

"Lower The Bar", Titel des neuesten Albums der Band aus Los Angeles, soll so viel bedeuten wie seine Ansprüche runterzuschrauben, und sich mal zufrieden zu geben mit dem, was so in Reichweite ist. Und schon geht es los mit den genialen Doppeldeutigkeiten: Was ist wohl auf dem Platten-Cover in Reichweite? Hehe, Vaginen. Und so geht es immer weiter. Aber deswegen schon vorm Hören die Flinte an die Schläfe legen? Bloß nicht. Wer Steel Panther kennt, weiß, dass die Boys ungefährliche Langweiler sind, aber ihr Sound bisweilen ganz geil daher kommt. Die immer gleichen Riffs, referentielle Soli, des Sängers Autoscooter-Stimme - Steel Panther sind die musikalische Form der japanischen Schlüpfer-Automaten. Auch "Lower The Bar" ist eine einzige Mogelpackung, mit der man sich das Gefühl, schmutzig zu sein erkauft, während man gleichzeitig ein Leben führen kann, das nicht ansatzweise mit 80er-Jahre-Eskapaden zu tun hat.

Der beste Song hier ist dabei leider gar kein eigener. "She's Tight" ist ein Cover von Cheap Trick. Tatsächlich konnte aber deren Sänger Robin Zander zum Mitgesang gewonnen werden. Einen eigenen Hit bringt die Platte dennoch hervor, und zwar den Eingangstrack "Goin' In The Backdoor" (Ja, na sicher geht es hier um Analverkehr). Musikalisch ist es die abwechslungsreichste, beste Nummer. Abgesehen davon birgt "Lower The Bar" keine Überraschungen, sondern wie zu erwarten Pop-Pimmel-Metal. Die beiden einzigen Ausreißer könnten "That's When You Came In", das an Bon Jovi erinnert, und die Stripper-Ballade "Now The Fun Starts" sein. Ein wenig auffällig ist immerhin noch "Wasted Too Much Time", ein melodisch, pathetisch, ja, klassischer Classic-Rock-Song. Textlich befindet sich bei den elf Tracks eh alles im "Reim dich, ich penetrier dich"-Steel-Panther-Bereich.

Der vermeintliche Tabubruch, den die Band nach 17 Jahren immer noch zu ihren Alben dazu fantasiert, ist natürlich keiner. Niemals ist männliche Sexualität, im Zusammenspiel mit Gewaltandeutungen und Bums-Schenkelklopfern breitgesellschaftlich besonders geahndet worden. Die Übermacht von Feministinnen, die man sich noch oben drauf dazu schwurbelt, die Maulkörbe verteilten, gehört zur Inszenierung und ist Teil des Witzes über Frauen. Genau so ein Witz-Typ ist unlängst Präsident der USA geworden. Demnach ist die Kunst der Steel Panthers das Gegenteil jeder Provokation geworden, sondern sehr konform und normal. Dafür immerhin ganz gut.