laut.de-Kritik In Bayern ist ein Glas Weißbier umgefallen. Review von Sven Kabelitz

Wenn man so will, kann man sich darüber freuen, dass man sich in diesen turbulenten Zeiten auf bestimmte Werte verlassen kann. Unter dem leicht irreführenden Namen "Sturm & Stille" veröffentlichen die Heimatfilm-Musikanten Sportfreunde Stiller "Die Gute Seite 6.0". Oder wie man in Preißn sagt: In Bayern ist ein Glas Weißbier umgefallen.

Wenn man so will, kann man sich als Konsument ernst genommen fühlen, da man hier den gewohnten Friede, Freude, Weißwurst-Rock im siebten Aufguss geboten bekommt. Es gilt weiterhin die Devise: Bloß keine Experimente. Auf gar keinen Fall. Das kundenorientierte Produkt klingt dabei so altbacken wie die Beginner auf "Advanced Chemistry". Nur waren die Sportfreunde leider nie weg.

Wenn man so will, kann man froh sein, dass Brugger singt. Zwar bleibt er auch im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens das größte Mysterium der Bierzelt-Ausgabe der Hamburger Schule, aber könnte es nicht durchaus schlimmer kommen? Ja, Peter "flowt wie ein Würfel", sagt Mach One. Wie frisch vom Logopäden kommend, betont er in Großbuchstaben munter jede einzelne Silbe: "Mit Ei-Nem Meer Aus Lam-Pi-Ons Leu-Chte Ich Die Stra-Ssen Aus." Da im Normalfall bei einer Bandgründung jedoch über kurz oder lang die Person zum Mikro greift, die am besten singt, ging bei Sportfreunde Stiller entweder etwas gehörig schief, oder man mag die anderen beiden niemals, niemals, niemals singen hören. Da haben wir wohl nochmal Glück gehabt.

Wenn man so will, kann man die leeren Worthülsen über Liebe, Bier und Rock, mit denen Brugger die Lücken zwischen den stadiontauglichen "La-La-La", "Oh-Oh-Oh-Oh" und "Hey-Hey-Heys" als Texte bezeichnen. Dabei verfügen die Ergüsse von Unheilig über mehr Tiefgang. Es bereitet dem Sänger spürbar Mühe, nicht weiterhin einfach in jedem zweiten Satz über den einzigen weiteren Themenbereich, den die Band kennt, zu singen: über Fußball. Man will ja als Musiker nicht nur auf einen Inhalt reduziert werden.

Wenn man so will, ist es schön zu sehen, dass Brugger seine Obsession doch nicht über die gesamte Spielzeit von "Die Gute Seite 6.0" unterdrücken kann. Im vermeintlichen Titeltrack "Sturm & Stille" verfällt er in typischen Fußballduktus: "Als Wir Ge-fühlt So Rie-Sen-Groß Und Un-Schlag-Bar Wa-Ren." In "Viel Zu Schön" bricht die niedergezwungene Lust dann unterbewusst aus ihm heraus: "Ob All Die, Die Sich Lie-Ben Nach Dem En-De Ihr-Es Le-Bens Auf Ir-Gend-Ein-Em Berg, An Ir-Gend-Ein-Em Strand Zu-Sam-Men Sind?" Sehen wir uns noch einmal genau und in aller Ruhe den Beginn dieser Zeilen an: "O, Ball! Die, die sich lieben."

Wenn man so will, kann man "Rotweinflaschengrün" als Ballade bezeichnen. Das bedeutet hier aber lediglich, dass sie das gleiche Lied wie immer anstatt mit verzerrter Gitarre nun mit einer Akustikklampfe spielen. Denn Sportfreunde Stiller verfügen über die Variationsmöglichkeiten eines Steins. Natürlich bleiben auch hier Bruggers Reime mit der Sprechstange nicht aus: "In Je-Der Kör-Per-Fa-Ser Ge-Lö-Ste At-Mo-Sphä-Ren / In Un-Ser-Er O-Ase O-A-Sis Hö-Ren." Gelöste Atmosphären in Körperfasern? Riecht verdächtig nach Pups.

Wenn man so will, beantwortet Schlagzeuger Florian Weber, der oberbayerische DJ Mad der Sportfreunde Stiller, in "Lumpi (L.U.M.P.I.)" schrecklicherweise doch noch die Frage, warum Brugger singt. Der Refrain der vertonten Nachdenkliche Sprüche mit Bilder "Zwischen Den Welten" übertritt endgültig die Grenze zum Schlager.

Wenn man so will, verneigen sich Sportfreunde Stiller inmitten der großen Mordsgaudi "Die Gute Seite 6.0" gutgelaunt vor dem Rolling Stones-Gitarristen Richards und der Ende 2015 verstorbenen Legende Kilmister. "Wir Al-Le Se-Hen Wie Keith Ri-Chards Aus / Ir-Gend-Wann / Wir Al-Le Ge-Hen Wie Lem-My Raus / Ir-Gend-Wann." Aber wenn das hier alles Rock sein soll, dann sind Bon Jovi Motörhead.

Wenn man so will, ist "Sturm & Stille" eine lange Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise. Will man aber nicht.